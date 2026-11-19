Wien (OTS) -

Mit dem JOMA-Ehrenmantel würdigt JACHAD Menschen, die sich in besonderer Weise für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus engagieren. Am 18. November 2026 wurde der Präsident des Campus Tivoli, Mag. Wolfgang Sobotka, ausgezeichnet. Der Kampf gegen Antisemitismus zieht sich durch seine gesamte politische Laufbahn, besonders durch seine Zeit als Präsident des Nationalrates. Bis heute setzt er sich mit Nachdruck dafür ein.

„Gegen Antisemitismus aufzustehen, ist für mich eine Frage der Haltung, nicht der politischen Couleur. Leider ist Antisemitismus bei uns noch immer viel zu präsent. Das zeigt jedes Jahr aufs Neue der Antisemitismusbericht der Israelitischen Kultusgemeinde. Wir alle tragen Verantwortung, entschieden dagegen aufzutreten. Das ist nicht nur Aufgabe der Politik, sondern der gesamten Gesellschaft. Ich danke JACHAD herzlich für diese Ehre und für die langjährige Zusammenarbeit“, so Sobotka.

Der JOMA-Ehrenmantel stammt aus der bucharisch-jüdischen Tradition und ist ein Symbol für Ehre, Respekt und Freundschaft. Mit der Verleihung macht JACHAD Menschen sichtbar, die der jüdischen Gemeinschaft seit Jahren verlässlich zur Seite stehen.

„Wolfgang Sobotka hat gerade in den schwierigsten Zeiten bewiesen, was wahre Freundschaft bedeutet. Besonders nach dem 7. Oktober 2023 stand er mit Mut, Klarheit und Überzeugung an unserer Seite. Das jüdische Volk vergisst seine Freunde nicht. Mit dem JOMA-Ehrenmantel möchten wir ihm nicht nur danken, sondern auch zeigen: Wolfgang Sobotka ist für uns längst mehr als ein Freund – er ist Teil unserer jüdischen Familie“, betont Michael Galibov, Vizepräsident der IKG Wien und Vizeobmann von JACHAD.

Fotos der Verleihung sind unter diesem Link abrufbar: https://we.tl/t-SSm35k4MSdAto0U8

Wir bitten um Angabe der Fotocredits an: Ouriel Morgensztern