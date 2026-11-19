Wien (OTS) -

Nach dem Sieg beim Österreich-Vorentscheid, dem Austrian Tech Innovator, im September konnte das MedTech-Unternehmen AURIMOD nun auch das internationale Finale in Lissabon für sich entscheiden und ist damit Sieger des KPMG Global Tech Innovator 2026. Im Finale präsentierten sich die Gewinner der nationalen Wettbewerbe aus 18 Ländern vor einer fünfköpfigen internationalen Jury.

Ausgezeichnet wurde AURIMOD für seinen Ansatz in der Behandlung chronischer Schmerzen. Das CE-zertifizierte Wearable VIVO® aktiviert durch Vagusnervstimulation im Ohr körpereigene Schmerzbekämpfungsmechanismen und bietet so eine medikamentenfreie, nicht-invasive Alternative zu Medikamenten oder Operationen.

„Nach dem österreichischen Finale nun auch international als Sieger hervorzugehen, macht unser ganzes Team unglaublich stolz. Jeder fünfte Mensch lebt mit chronischen Schmerzen, und viele warten jahrelang auf eine wirksame Therapie. Mit VIVO® können wir Betroffenen wieder zu mehr Lebensqualität verhelfen. Den Titel KPMG Global Tech Innovator 2026 zu holen und die internationale Jury zu überzeugen, zeigt einmal mehr, welches Riesenpotenzial in unserem Produkt steckt“, sagt Stefan Kampusch, CEO und Gründer von AURIMOD.

Bühne für innovative Start-ups und Scale-ups

Bereits seit sechs Jahren rückt der von KPMG veranstaltete Wettbewerb vielversprechende Start-ups und Scale-ups ins Rampenlicht und bietet ihnen eine Bühne, um ihre Technologien einem breiten Publikum aus Wirtschaft und Investoren zu präsentieren.

„Innovation braucht nicht nur gute Ideen, sondern auch Sichtbarkeit, Austausch und starke Netzwerke. Genau hier setzt der KPMG Global Tech Innovator an: Er bringt herausragende Technologieunternehmen aus aller Welt zusammen und bietet ihnen eine internationale Plattform, um ihre Lösungen und ihre Vision für die Zukunft zu präsentieren. Wir sind stolz darauf, dass AURIMOD als diesjähriger Global Tech Innovator ausgezeichnet wurde. Die Arbeit des Unternehmens im Bereich der Behandlung chronischer Schmerzen zeigt eindrucksvoll, welches Potenzial Technologie bietet, um den Zugang zu medizinischer Versorgung zu verbessern“, so Benjamin Behr, Partner bei KPMG im Bereich Advisory.

Vagusnervstimulation als Alternative in der Schmerztherapie

VIVO® ist bereits Teil der klinischen Praxis in Österreichs und internationalen Schmerzambulanzen und wird dort zur Behandlung chronischer Schmerzen eingesetzt. Die Behandlung chronischer Schmerzen ist dabei erst der Anfang: Die möglichen Einsatzfelder der Vagusnervstimulation sind deutlich größer, Studien zu weiteren Indikationen laufen bereits. Im Fokus stehen unter anderem Migräne, Endometriose, entzündliche Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und posttraumatische Belastungsstörungen.

„Mehr als 4.000 Patient:innen haben bis Jahresende eine Therapie mit VIVO® erhalten. Wir sind bereits in neun Ländern aktiv und werden unseren Wachstumskurs konsequent fortsetzen. Unser Ziel ist es, noch mehr Menschen mit chronischen Schmerzen eine Therapie mit VIVO® zu ermöglichen. Der Titel gibt uns dafür zusätzlichen Rückenwind“, so Stefan Kampusch.

Weitere Informationen und Bildmaterial zum Download finden Sie unter: KPMG Newsroom