Bezirk Neunkirchen (OTS) -

Nach fast einem halben Jahrhundert soll der Sozialdienst „Essen auf Rädern“, der täglich bis zu 80 Menschen versorgt, Ende Jänner 2027 in Neunkirchen eingestellt werden.

„Es ist schäbig, ausgerechnet bei jenen älteren Menschen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind, den Sparstift anzusetzen. Auf Bundesebene müssen die Pensionisten bereits Belastungen hinnehmen, und jetzt soll auch in Neunkirchen ein bewährter Sozialdienst verschwinden. Ist das die neue Sozialpolitik der Marterbauer-SPÖ? Bei den Pensionisten sparen und gleichzeitig soziale Gerechtigkeit predigen?“, kritisiert der niederösterreichische NAbg. Peter Schmiedlechner.

Kritisch hinterfragt Schmiedlechner die Rolle von SPÖ-Finanzstadtrat und Vizebürgermeister Günther Kautz: „Der Finanzstadtrat verhält sich wie ein komischer Kauz. Vor der Wahl lässt sich der SPÖ-Finanzstadtrat noch bei ‚Essen auf Rädern‘ fotografieren, wenige Monate später soll genau dieser Dienst eingestellt werden. Da stellt sich doch die Frage: Hat der Finanzstadtrat versucht, an anderer Stelle Einsparungen zu erzielen? Welche Ausgaben wurden überprüft, welche Alternativen durchgerechnet und wie hoch ist die tatsächliche Ersparnis?“

Auch SPÖ Niederösterreich-Chef Sven Hergovich nimmt Schmiedlechner in die Pflicht: „Herr Hergovich, ist das Ihr vielbeschworener guter Plan für NÖ? Unterstützen Sie diese Entscheidung oder setzen Sie sich für den Erhalt des Sozialdienstes ein?“

Dass der zuständige FPÖ-Sozialstadtrat Roland Mitteregger nach eigenen Angaben nicht eingebunden wurde, wirft für Schmiedlechner weitere Fragen auf. Besonders widersprüchlich sei, dass die SPÖ Wiener Neustadt noch 2025 selbst die fehlende Einbindung bei der Neuorganisation von „Essen auf Rädern“ kritisiert und Alternativen gefordert habe. „Gelten Transparenz und Mitbestimmung für die SPÖ nur in der Opposition?“

Peter Schmiedlechner unterstützt den Einsatz von FPÖ-Bezirksparteiobmann LAbg. Helmut Fiedler und Sozialstadtrat Roland Mitteregger für eine tragfähige Lösung. „Die ÖVP-SPÖ-Stadtregierung muss endlich offenlegen, wie viel tatsächlich eingespart wird und welche Alternativen geprüft wurden. Unsere Pensionisten verdienen Unterstützung statt Sparmaßnahmen auf ihrem Rücken“, so Schmiedlechner abschließend.