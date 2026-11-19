Wien (OTS) -

Bereits zum neunten Mal vergab die Stadt Wien den Hedy Lamarr Preis für herausragende Leistungen von Frauen in Österreich im Bereich der Informationstechnologie. Die diesjährige Auszeichnung erhält Jana Lasser von der Universität Graz.

Ihre Forschung verbindet Künstliche Intelligenz, Data Science, Komplexitätsforschung und soziale Medien. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Empfehlungsalgorithmen die gesellschaftliche Meinungsbildung und den demokratischen Austausch beeinflussen. Ziel ihrer Forschung ist es, die Interaktion von Social-Media-Plattformen und neuerdings auch KI-Schwärmen mit der Gesellschaft zu verstehen und Gestaltungsmöglichkeiten zu identifizieren, um einen konstruktiven Diskurs zu fördern mit dem Ziel einer positiven Auswirkung auf die Gesellschaft.

Vizebürgermeisterin und Digitalisierungsstadträtin Barbara Novak betont: „Mit dem Hedy Lamarr Preis würdigt die Stadt Wien herausragende IT-Forschung und zeigt: Frauen gestalten die digitale Zukunft entscheidend mit. Jana Lasser leistet bedeutende Forschung mit gesellschaftlicher Relevanz: Sie zeigt, wie algorithmische Auswahlmechanismen die öffentliche Kommunikation und den gesellschaftlichen Austausch prägen. Damit gibt sie wichtige Impulse für eine verantwortungsvolle Gestaltung digitaler Plattformen.“

Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch erklärt: „Der Hedy Lamarr Preis ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass veraltete Geschlechterstereotypen in der modernen Welt keinen Platz mehr haben sollten. Es ist von hoher Bedeutung Frauen vor den Vorhang zu holen, um damit aufzuzeigen, dass in Wien Frauen und Mädchen alle Türen offen stehen. Grundvoraussetzung dafür ist es seinen eigenen individuellen Weg zu gehen. Als Stadt wollen wir dabei unterstützen, dass Mädchen und Frauen ihren Interessen und Talenten folgen, unabhängig davon, ob es männlich dominierte Lebensbereiche oder Berufsfelder sind. Frauen leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur digitalen Zukunft unserer Gesellschaft. Die Preisträgerinnen sind mit ihren Leistungen wichtige Vorbilder und ermutigen junge Frauen, die Zukunft in der IT-Branche aktiv mitzugestalten.“

Vom Physikstudium über Data Science zur digitalen Gesellschaftsforschung

Die Grazer Informatikerin und Komplexitätsforscherin Lasser studierte und promovierte an der Universität Göttingen in Physik. Nach Stationen am Complexity Science Hub Wien wechselte sie 2021 nach Graz und war am Aufbau des „Computational Social Science Lab“ der TU Graz beteiligt. Heute ist die 36-Jährige Professorin für Data Analysis am interdisziplinären Zentrum IDea_Lab der Universität Graz. Für ihre Forschung zum Einfluss von Empfehlungsalgorithmen sozialer Medien wurde ihr 2024 ein ERC Starting Grant zugesprochen, eine der renommiertesten europäischen Förderungen für Nachwuchswissenschaftlerinnen.

„Die Auszeichnung mit dem Hedy Lamarr Preis ist für mich eine große Ehre und Anerkennung meiner Forschung“ , freut sich Jana Lasser, die den mit 10.000 Euro dotierten Preis am 18. November im Rahmen der Digital Days im Technischen Museum Wien entgegennahm. „Besonders freut mich, dass damit auch die wichtige Rolle von Frauen in der IT-Forschung sichtbar wird. Ich wünsche mir, dass alle, die innovative digitale Technologien erforschen und entwickeln - unabhängig von ihrem Geschlecht - nicht nur darüber nachdenken, was möglich ist, sondern auch darüber, was wir als Gesellschaft wollen.“

Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler betont: „Wissenschaftlerinnen wie Jana Lasser schaffen wichtige Grundlagen, um die Auswirkungen digitaler Plattformen und Künstlicher Intelligenz auf unsere Gesellschaft besser zu verstehen. Ihre Forschung verbindet wissenschaftliche Exzellenz mit gesellschaftlicher Verantwortung und steht damit ganz im Zeichen des Digitalen Humanismus, den die Stadt Wien vorantreibt.“

Aus der Jurybegründung heißt es: „Mit ihrem Engagement setzt Jana Lasser sich dafür ein, den verantwortungsvollen Umgang mit sozialen Medien zu vermitteln und sicherzustellen, dass KI hilft und keinen Schaden anrichtet. Die Forschung von Jana Lasser hat damit unmittelbare, messbare gesellschaftliche Auswirkungen,“ sagt Jurymitglied und Wissenschaftlerin der TU Wien Laura Kovács zur Wahl von Lasser.

Über den Hedy Lamarr Preis der Stadt Wien

Die Stadt Wien verleiht den Hedy Lamarr Preis jedes Jahr gemeinsam mit der DigitalCity.Wien. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Initiative der Stadt Wien, der Wiener Digitalwirtschaft, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft, deren Ziel es ist, Wien zur digitalen Hauptstadt zu machen. Die DigitalCity.Wien wird im Auftrag der Stadt Wien von UIV Urban Innovation Vienna, der Klima- und Innovationsagentur der Stadt Wien, einem Unternehmen der Wien Holding, koordiniert. Eine unabhängige Fachjury bestimmt die Preisträgerin, die dann wiederum automatisch Mitglied der Jury wird. Die feierliche Preiszeremonie findet traditionell im Rahmen der Digital Days, dem großen Digitalisierungsfest der Stadt Wien, statt.

Alle bisherigen Hedy Lamarr Preisträgerinnen (Universität und ihr Forschungsfokus bei Einreichung):

2018 Verena Fuchsberger-Staufer (Universität Salzburg): Spannungsfeld Informatik und Sozialwissenschaften

2019 Martina Lindorfer (TU Wien): Gefahren im Internet und Schutz der Privatsphäre

2020 Laura Nenzi (TU Wien): Künstliche Intelligenz - Funktionsweise

2021 Johanna Pirker (TU Graz): Künstliche Intelligenz, Virtual Reality, Games und Human-Computer Interaction

2022 Shpiponja Ahmetaj (TU Wien): Automatische Sicherstellung der Datenqualität im Web

2023 Maria Eichlseder (TU Graz): Sicherheit und Effizienz bei kryptographischen Algorithmen

2024 Laura Koesten (Universität Wien): Daten und Algorithmen für alle verständlich machen

2025 Georgia Avarikioti (TU Wien): Interoperabilität, Skalierbarkeit und Komponierbarkeit von Blockchains

Weitere Informationen:

DigitalCity.Wien: https://www.digitalcity.wien/aktivitaeten/hedy-lamarr-preis/