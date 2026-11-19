Straßburg (OTS) -

Ab 8. Dezember auf arte.tv und am 15. Dezember ab 20.15 Uhr auf ARTE

4-teilige Dokumentationsreihe von Maryam Ebrahimi und Armin Ghassim/ NDR/ARTE / LOOKS Filmproduktionen / Deutschland 2026, 4x52 Min. / Erstausstrahlung

Irans Frauen schreiben Geschichte. Die vierteilige Dokureihe erzählt aus ihrer Perspektive vom Wandel ihres Landes - von der Schah-Zeit über Revolution und Krieg bis hin zum Aufstand gegen die islamische Republik. Persönliche Erinnerungen und eindrucksvolle Archivbilder zeigen ihren Kampf für Selbstbestimmung.

Nur wenige Länder haben einen so dramatischen Wandel erlebt wie Iran - und kaum jemand hat ihn so unmittelbar erfahren wie seine Frauen. Sie kämpften für ihre Rechte, stellten sich gegen Unterdrückung und übernahmen politische Verantwortung. "Irans Frauen - Die andere Hälfte der Geschichte" erzählt die Geschichte des Landes aus ihren unterschiedlichen, oft gegensätzlichen Perspektiven.

Die Dokureihe umfasst mehr als acht Jahrzehnte iranischer Geschichte: von der Herrschaft des letzten Schahs über die Revolution von 1978/79 und den Krieg gegen den Irak bis zur Bewegung "Frau, Leben, Freiheit" und den Kriegen mit den USA und Israel. Persönliche Geschichten und eindrucksvolle Archivbilder zeigen, wie tief diese Umbrüche in das Leben der Frauen eingegriffen haben - zwischen Aufbruch und Enttäuschung, politischer Macht, Widerstand, Haft und Exil.

Die Juristin Shirin Ebadi, die Schriftstellerin Azar Nafisi, die frühere Frauenministerin Mahnaz Afkhami und die Aktivistin Masih Alinejad erinnern sich an ihre Hoffnung auf Veränderung und den Kampf für einen gerechteren Iran. Ihre Erzählungen zeigen, wie unterschiedlich die Revolution, Religion und Freiheit erlebt und bewertet werden - und wie die Frauen ihre eigene Rolle rückblickend sehen.

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