Wien (OTS) -

Mit der „Rette-Lebensmittel-Challenge“ ruft das Landwirtschafts- und Umweltministerium ab 20. November gemeinsam mit SPAR, der REWE Group, HOFER und Lidl Österreich dazu auf, Lebensmittelverschwendung im Alltag zu vermeiden, die eigenen Ideen auf Instagram zu teilen und andere zum Mitmachen zu animieren. Als Gewinn winken 120 Einkaufsgutscheine im Wert von je 50 Euro. Die Challenge startet anlässlich der Europäischen Woche der Abfallvermeidung und ist Teil der Bewusstseinskampagne „Mach’s wie Oma: Rette Lebensmittel!“.



Landwirtschafts- und Umweltminister Norbert Totschnig: „In Österreich landen jährlich rund 1,18 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Mehr als die Hälfte davon in privaten Haushalten. Dabei wären viele dieser Abfälle vermeidbar. Mit unserer Challenge wollen wir zeigen, dass es keine großen Anstrengungen braucht, um Lebensmittel zu retten. Oft reichen ein bisschen Kreativität und einfache Gewohnheiten, die schon unsere Großeltern ganz selbstverständlich gelebt haben. Wer mitmacht, schont wertvolle Ressourcen, spart Geld und kann andere zum Nachmachen motivieren.“



Mitmachen, Lebensmittel retten und gewinnen!

Ob Restl-Rezept, eine Einkaufsliste, ein richtig eingeräumter Kühlschrank oder das übrig gebliebene Mittagessen, das am nächsten Tag ins Büro mitkommt: Bei der „Rette-Lebensmittel-Challenge“ zählt jede Aktion, die verhindert, dass genießbare Lebensmittel im Mistkübel landen. So einfach funktioniert sie:

Lebensmittel retten und Foto oder Video davon machen. Auf Instagram als Story posten, „Mach’s wie Oma“-GIF darauf geben, @bmluk.at sichtbar markieren. Story posten und Screenshot davon als Privatnachricht an @bmluk.at schicken.

Die Challenge läuft von 20. November bis einschließlich 6. Dezember 2026 auf Instagram. Unter allen gültigen Teilnahmen werden nach dem Zufallsprinzip 120 Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 50 Euro verlost. Zur Verfügung gestellt werden die Gutscheine von SPAR, der REWE Group und ihren Handelsfirmen BILLA, PENNY, ADEG und BIPA sowie von HOFER und Lidl Österreich. Alle Informationen zur Challenge sowie weitere Informationen finden sich auf www.rette-lebensmittel.at.



Starke Allianz gegen Lebensmittelverschwendung

SPAR, die REWE Group, HOFER und Lidl Österreich unterstützen die Kampagne „Mach’s wie Oma: Rette Lebensmittel!“ bereits seit ihrem Start im September. Gemeinsam mit dem Ministerium wollen sie nun auch im Rahmen der Challenge zu einem bewussteren Umgang mit Lebensmitteln motivieren.



Hans K. Reisch, SPAR-Vorstandsvorsitzender: „Lebensmittel sind wertvolle Ressourcen. Unser Anspruch bei SPAR ist es, Verschwendung zu vermeiden und Lebensmittel bestmöglich zu nutzen. Mit der Rette-Lebensmittel-Challenge wollen wir auch im privaten Alltag zu einem bewussten Umgang mit Lebensmitteln motivieren.“



Marcel Haraszti, Vorstand REWE International: „Lebensmittel sind wertvoll: Deshalb setzen wir allen voran bei BILLA zahlreiche Maßnahmen, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden und genießbare Lebensmittel sinnvoll weiterzugeben – von einer vorausschauenden Warenwirtschaft über Rettersackerl bis zur Weitergabe an Sozialorganisationen. Mit der Challenge möchten wir zeigen, dass auch im Alltag jede und jeder einen Beitrag leisten kann und damit andere zum Mitmachen inspirieren."



Max Hofmarksrichter, CEO HOFER: „Bei HOFER sehen wir es als unsere Verantwortung, einen bewussten und wertschätzenden Umgang mit Lebensmitteln zu fördern. Deshalb unterstützen wir die Rette-Lebensmittel-Challenge und möchten gemeinsam möglichst viele Menschen für die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung begeistern.“



Benny Klein, CEO Lidl Österreich: „Lebensmittel sind wertvoll. Und so behandeln wir sie auch. Mit unseren Maßnahmen wollen wir Lebensmittelverschwendung so gut wie möglich vermeiden. Die Challenge ist eine tolle Gelegenheit, dieses Bewusstsein auch im Alltag zu stärken und gemeinsam ein Zeichen zu setzen.“



„Mach’s wie Oma“: Mit einfachen Tricks gegen Lebensmittelverschwendung

Seit September sensibilisiert das Landwirtschafts- und Umweltministerium mit der Kampagne „Mach’s wie Oma: Rette Lebensmittel!“ für einen wertschätzenden Umgang mit Lebensmitteln. Neben praktischen Alltagstipps und einem digitalen Restl-Rezepte-Generator wurden gemeinsam mit der Landjugend Österreich humorvolle Freecards mit Sprüchen wie „Restlos glücklich!“ und „Es zählen die inneren Werte!“ produziert. Plakate und Freecards mit nützlichen Alltagstipps wurden zudem an Studierendenwohnheime, Jugendtreffs etc. in ganz Österreich verschickt. Die Freecards können weiterhin kostenlos über die Kampagnenwebsite bestellt werden.



Die Kampagne ist Teil der Initiative „Lebensmittel sind kostbar!“, mit der sich das Ministerium seit 2013 gemeinsam mit zahlreichen Partnern für die Vermeidung von Lebensmittelabfällen einsetzt.