Villach (OTS) -

6.000 Quadratmeter neue Labor-, Werkstatt- und Forschungsflächen entstehen im Technologiepark Villach. Mit rund 35 Millionen Euro ist der Neubau die bislang größte Einzelinvestition der Hochschule und schafft neue Kapazitäten für Lehre, angewandte Forschung und F&E-Projekte. Baustart ist für 2028, die Fertigstellung für 2029 geplant.

Villach, 20. November 2026 – 6.000 Quadratmeter neue Labor- und Forschungsfläche, moderne Werkstätten und zusätzliche Räume für F&E-Projekte: Die CU Carinthia University of Applied Sciences | Hochschule Kärnten plant am Campus Villach den Neubau ihrer Science and Energy Labs. Mit einer Gesamtinvestition von rund 35 Millionen Euro handelt es sich um die bislang größte Einzelinvestition in der Geschichte der Hochschule.

Der Neubau schafft die infrastrukturelle Grundlage für die weitere Entwicklung von Lehre und angewandter Forschung am Standort Villach. Die bestehenden Science and Energy Labs befinden sich in einem Gebäude aus den 1970er-Jahren, das 2010 für diesen Zweck adaptiert wurde. Die mittlerweile mehr als 50 Jahre alte Bausubstanz ist wirtschaftlich nicht sinnvoll sanier- oder erweiterbar. Gleichzeitig stoßen die vorhandenen Flächen bereits heute an ihre Kapazitätsgrenzen.

Campus wird zur Begegnungszone

Mit dem Neubau wird nicht nur zusätzliche Infrastruktur für Lehre und Forschung geschaffen, sondern auch das Campusareal insgesamt weiterentwickelt. Der Bereich rund um das bestehende Hauptgebäude und die neuen Science and Energy Labs soll künftig stärker als zusammenhängender Hochschulcampus erlebbar werden.

Im Mittelpunkt steht dabei die Idee eines offenen Campus, der nicht nur Lern- und Arbeitsort für Studierende, Lehrende, Forschende und Mitarbeitende ist, sondern sich bewusst auch zur Stadt und zur Bevölkerung hin öffnet. Es soll ein Ort entstehen, an dem Hochschule und Öffentlichkeit miteinander in Kontakt kommen und Raum für Begegnung, Austausch und gemeinsames Erleben entsteht.

Damit verbindet das Projekt zwei Entwicklungen: Einerseits entstehen moderne Flächen für Lehre, angewandte Forschung und F&E-Projekte, andererseits wird der Campus Villach als Begegnungsraum weiterentwickelt. Ziel ist ein Umfeld, das Lernen, Forschen und Austausch miteinander verbindet und zugleich neue Berührungspunkte zwischen Hochschule, Stadt und Bevölkerung schafft.

Klare Perspektive für die Umsetzung

Mit dem Beschluss des Projekts in der Aufsichtsratssitzung im Oktober 2026 ist die Grundlage für die weitere Umsetzung geschaffen. Im Jahr 2027 sollen die Planungs- und Beschaffungsverfahren starten. Der Baubeginn ist für 2028 vorgesehen.

Die Fertigstellung der neuen Science and Energy Labs ist für 2029 geplant. Mit Beginn des Wintersemesters 2029/30 sollen die neuen Labor-, Werkstatt- und Forschungsflächen vollständig in Betrieb gehen.

Mit den neuen Science and Energy Labs erhält der Campus Villach eine Infrastruktur, die den steigenden Anforderungen an Hochschullehre und angewandte Forschung Rechnung trägt. Gleichzeitig wird das Campusareal als Ort des Studierens, Forschens, Arbeitens und der Begegnung weiterentwickelt.

Die Investition setzt damit ein langfristiges Signal für die Entwicklung der CU Hochschule Kärnten und für Villach als Bildungs-, Forschungs- und Innovationsstandort.

Zitate:

FH-Prof. Dr. Martin Waiguny, Geschäftsführer der CU Hochschule Kärnten:

„Diese Investition ist ein klares Bekenntnis zum Standort Villach und zu unserer Verantwortung als Bildungs- und Forschungsinstitution. Das neue Gebäude wird unseren Studierenden und Mitarbeitern ein höchst attraktives Lehr- und Forschungsumfeld bieten, Vernetzungs- und Austauschraum für unsere Industriepartner sein und für Führungen und Trainings auch einer erweiterten Öffentlichkeit zugänglich sein.“

FH-Prof.in MMag.a Dr.in Kathrin Stainer-Hämmerle, Rektorin der CU Hochschule Kärnten:

„Eine Hochschule entwickelt sich nicht nur über neue Studienangebote und Forschungsprojekte, sondern auch über die Rahmenbedingungen, die sie dafür schafft. Die neuen Science and Energy Labs eröffnen unseren Studierenden, Lehrenden und Forschenden zusätzliche Möglichkeiten, gemeinsam zu experimentieren, zu entwickeln und an konkreten Zukunftsfragen zu arbeiten. Damit stärken wir die Verbindung von Lehre, angewandter Forschung und Praxis am Campus Villach.“

DI Herbert Kotschnig, MBA, Geschäftsführer der Forschungs- und Infrastrukturgesellschaft CU Hochschule Kärnten und Projektleiter für das Bauvorhaben am Campus Villach:

„Mit dem Neubau der Science and Energy Labs investieren wir nicht nur in moderne Gebäude und Laborausstattung, sondern vor allem in die Zukunft unserer Hochschule. Als eine der führenden Hochschulen für angewandte Forschung in Österreich schaffen wir die notwendigen Voraussetzungen, um Lehre und Forschung auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln und innovative Projekte voranzutreiben.“

Dr.in Petra Rodiga-Laßnig, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der CU Hochschule Kärnten:

„Diese Investition ist weit mehr als ein neues Gebäude. Sie ist eine Investition in Talente, Forschung und Innovation und damit in die Zukunftsfähigkeit unserer Hochschule und des Standorts Kärnten. Damit stärken wir die Rolle der Hochschule als Impulsgeberin für Innovation, Wirtschaft und Gesellschaft in Kärnten.“

Ing. Daniel Fellner, Landeshauptmann und Technologiereferent:

„Wo Spitzenforschung auf praxisnahe Lehre trifft, entsteht Zukunft für ganz Kärnten.

Der Neubau der Science and Energy Labs ist ein kräftiger Impuls sowohl für den Hochschul-, als auch für den Technologiestandort Kärnten. Er ist ein weiteres eindrucksvolles Zeichen dafür, wie konsequent Kärnten seinen Weg als starkes Innovations-, Forschungs- und Technologieland geht.“

Günther Albel, Bürgermeister der Stadt Villach:

„Hochschulen sind Impulsgeber. Sie stärken Städte und Regionen. Die enorme Investition der CU Hochschule Kärnten ist ein starkes Signal an den Bildungsstandort Villach. Sie gibt der Hightech-Dynamik unserer Stadt, die von Milliardeninvestitionen geprägt ist, zusätzlichen Rückenwind. Parallel dazu sorgen wir als Stadt Villach gerade mit der CU und Wohnbauträgern für 100 neue Plätze für studentisches Wohnen in der Innenstadt.“

Über die CU Carinthia University of Applied Sciences | Hochschule Kärnten

Die CU Hochschule Kärnten steht für praxisnahe Lehre, angewandte Forschung und die enge Zusammenarbeit mit Wirtschaft, Gesellschaft und öffentlichen Institutionen. Ihre Studien- und Forschungsfelder reichen von Bau, Architektur & Immobilien über Engineering & IT und Gesundheit & Soziales bis zu Wirtschaft & Management.

Persönliche Betreuung, projektorientiertes Lernen und die Verbindung von wissenschaftlichen Methoden mit konkreten Fragestellungen aus der Praxis prägen das Studium. Als regional verankerte und international vernetzte Hochschule verbindet die CU Hochschule Kärnten individuelle Bildungswege mit Forschung und Wissenstransfer.

Fotorechte: CU Carinthia University of Applied Sciences | Hochschule Kärnten