Hamburg (OTS) -

Die PEAC (Germany) GmbH hat mit TREVA 3 ihre dritte öffentliche deutsche Asset-Backed-Securities-Transaktion erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Die unter der Bezeichnung TREVA 2026-1 aufgelegte Transaktion hat ein Volumen von 300 Millionen Euro. Sie ist durch ein Portfolio deutscher Leasing- und Mietkaufforderungen aus dem Finanzierungsgeschäft mit mittelständischen Kunden besichert, das die Gesellschaft unter der Marke PEAC Solutions betreibt.

Gegenüber TREVA 2 weist die Transaktion zwei wesentliche strukturelle Neuerungen auf: eine sechsmonatige revolvierende Periode sowie die vollständige Platzierung der emittierten Notes am Kapitalmarkt. Während der revolvierenden Periode kann die PEAC (Germany) GmbH zurückgezahlte Forderungen durch neue, den festgelegten Kriterien entsprechende Forderungen ersetzen und das refinanzierte Portfolio damit stabil halten.

Mit der Übertragung wesentlicher Risiken erfüllt TREVA 3 erstmals die Voraussetzungen für einen Significant Risk Transfer. Damit kann die PEAC (Germany) GmbH die Verbriefung neben der Refinanzierung von Forderungen auch zur effizienteren Steuerung des regulatorischen Kapitals nutzen. Begleitet wurde die Transaktion von Bank of America, ING und BNP Paribas.

Die Platzierung von TREVA 3 in einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld bestätigt den kontinuierlichen Zugang von PEAC Solutions zum öffentlichen ABS-Markt. Im Rahmen des Deutschlandfonds investierte die KfW als einer von zwei neuen Ankerinvestoren insgesamt 76,8 Millionen Euro. Mit ihren Investitionen in Verbriefungen stärkt die KfW die kapitalmarktbasierte Finanzierung in Deutschland und Europa und erschließt zusammen mit privaten Investoren zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten für mittelständische Unternehmen.

"Eine starke Wirtschaft braucht einen leistungsfähigen Kapitalmarkt, der auch dem Mittelstand zugutekommt. Mit dem Deutschlandfonds wollen wir dazu beitragen, dass Verbriefungen in Deutschland und Europa stärker als bisher genutzt werden. Die Transaktion mit PEAC zeigt, wie wir diesen Markt durch gezielte Investitionen weiterentwickeln und voranbringen können", sagt Tim Armbruster, Treasurer der KfW.

Öffentliche ABS-Transaktionen sind ein fester Bestandteil der Refinanzierungsstrategie von PEAC Solutions. Die regelmäßige Präsenz am Kapitalmarkt trägt dazu bei, den finanziellen Handlungsspielraum des Unternehmens zu sichern, die Investorenbasis kontinuierlich zu erweitern und die Finanzierung des Neugeschäfts zu unterstützen.

"Der Erfolg von TREVA 2 im Jahr 2024 hat gezeigt, dass unser Geschäftsmodell und die Qualität unseres Leasingportfolios am Kapitalmarkt überzeugen. Mit TREVA 3 knüpfen wir daran an, vertiefen den Dialog mit institutionellen Investoren und entwickeln unsere diversifizierte Refinanzierungsbasis weiter", resümiert Mark Bußmann, CFO von PEAC Solutions Europe.

Über PEAC Solutions

PEAC Solutions ist ein unabhängiger Anbieter von Finanzierungs- und Full-Service-Lösungen für Maschinenhersteller, Distributoren und Händler. Das Angebot umfasst insbesondere Investitions- und Absatzfinanzierungen für mittelständische Unternehmen aus verschiedenen Branchen und für unterschiedliche Assetklassen. Darüber hinaus bietet PEAC Solutions finanzierungsspezifische IT-Services sowie Geschäftsprozesse für Dritte an. Die Gruppe verwaltet ein Finanzierungsvolumen von rund 5,7 Milliarden Euro und refinanziert ihr Leasinggeschäft unter anderem über Asset-Backed Securities. Weltweit beschäftigt PEAC Solutions mehr als 850 Mitarbeitende und verfügt über ein globales Netzwerk mit Standorten in Nordamerika, Europa und dem Vereinigten Königreich. Die PEAC (Germany) GmbH mit Sitz in Hamburg verantwortet das deutsche Geschäft von PEAC Solutions. Weitere Informationen unter www.peacsolutions.com.