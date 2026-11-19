St. Pölten (OTS) -

Großer Erfolg für den Campus Francisco Josephinum der FH Wiener Neustadt in Wieselburg: Beim Agrar-Hochschulranking 2026 sicherte sich der Bachelorstudiengang Agrartechnologie & Digital Farming gleich fünf Top-3-Platzierungen, darunter zwei erste Plätze. Damit knüpft die Hochschule an ihre Erfolge von 2024 an und bestätigt erneut ihre Spitzenposition im deutschsprachigen Raum.

„In Niederösterreich setzen wir auf innovative Wissenschaft und auf eine starke Landwirtschaft, und in beiden Bereichen steht unser Land hier an der Spitze. Die Erfolge beim Agrar-Hochschulranking bestätigen das und bestärken mich, diesen Weg weiterzugehen. Herzlich Gratulation an den Campus Francisco Josephinum und die gesamte FH Wiener Neustadt, die fünf Spitzenplatzierungen sind eine verdiente Anerkennung ihrer hervorragenden Arbeit“, gratuliert der für die Wissenschaft zuständige LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Bei der alle zwei Jahre stattfindenden Befragung, die gemeinsam von top agrar und Karrero durchgeführt wird, bewerteten rund 1.700 Studierende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ihre Hochschulen. In acht Kategorien wurden zwei Siege und insgesamt fünf Top-3-Platzierungen vom Studiengang Agrartechnologie & Digital Farming erreicht. Die ersten Plätze wurden in den Kategorien „Beste Lehre im Bereich Landtechnik“ und in den Grundlagenfächern erreicht, zusätzlich wurden zweite Plätze jeweils im Bereich „Ökologischer Landbau“, „Beste Lehre im Bereich Pflanzenwissenschaften“ und „Bestes Lehrpersonal“ erreicht.

Studiengangsleiter Markus Gansberger zum Ranking: „Dass wir an die großartigen Ergebnisse von 2024 anknüpfen und unsere Spitzenposition im deutschsprachigen Raum erneut bestätigen konnten, freut uns sehr. Die Auszeichnungen zeigen, dass unsere Erfolge keine Eintagsfliege sind, sondern auf einem klaren Ausbildungsprofil beruhen. Mit den Siegen in der Landtechnik und den Grundlagenfächern sowie den Spitzenplatzierungen in den Pflanzenwissenschaften und beim Lehrpersonal sehen wir unseren praxisorientierten Ausbildungsansatz bestätigt.“

Auch die Detailergebnisse sind überzeugend. So würden beispielsweise 96 Prozent der befragten Studierenden die FH Wiener Neustadt weiterempfehlen. Damit liegt die Hochschule über dem Durchschnitt aller teilnehmenden Fachhochschulen von 95 Prozent.

„Fünf Spitzenplatzierungen im internationalen Hochschulvergleich sind ein großartiger Erfolg für den Campus Francisco Josephinum und die gesamte FH Wiener Neustadt. Die positiven Bewertungen der Studierenden bestätigen die hohe Qualität und Praxisnähe unserer Ausbildung. Unser besonderer Dank gilt Markus Gansberger und seinem Team, die mit ihrem Engagement maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen haben“, freuen sich Axel Schneeberger und Violeta Kaličanin, Geschäftsführer der FH Wiener Neustadt.

Weitere Informationen: Büro LH-Stv. Pernkopf, Pressesprecher Jürgen Maier, Telefon: 02742/9005-12704, Mobil: 0676/81215283, E-Mail: [email protected]