Wien (OTS) -

Ein neuerlicher brutaler Gewaltvorfall im Alois-Drasche-Park auf der Wieden sorgt für Entsetzen: Am Dienstagnachmittag wurde ein 43-jähriger Mann bei einem versuchten Raubüberfall von einem Täter mit einem Messer in den Rücken gestochen. Zwei Täter flüchteten ohne Beute, das Landeskriminalamt ermittelt. Für FPÖ-Sicherheitssprecher Stadtrat Stefan Berger ist dieser Vorfall ein weiterer Beleg für die zunehmende Eskalation der Straßenkriminalität in Wien. „Die Zustände in diesem Park eskalieren immer weiter, während die rot-pinke Stadtregierung tatenlos zusieht“, kritisiert Berger.

Erst vor rund zwei Wochen hat eine Jugendbande im selben Park einen Hundehalter und dessen Vierbeiner attackiert. Nun kam es erneut zu einer schweren Gewalttat – mitten am Nachmittag. „Wenn Menschen in einem Wiener Park nicht einmal mehr am helllichten Tag sicher sind, dann muss das endlich Konsequenzen haben. Wir brauchen mehr sichtbare Polizeipräsenz und ein entschlossenes Vorgehen gegen die ausufernde Straßenkriminalität“, fordert Berger.

Auch der Wiedner FPÖ-Bezirksparteiobmann Clemens Gudenus zeigt sich besorgt: „Die Menschen auf der Wieden müssen ihre Parks ohne Angst nutzen können. Dass es innerhalb von nur zwei Wochen erneut zu einem derart schweren Vorfall kommt, ist ein deutliches Warnsignal. Klubobfrau Marie Hauser ist als Anrainerin direkt betroffen: „Als besorgte Mutter machen mich diese Vorfälle noch einmal mehr betroffen, wie soll ich meine Kinder noch guten Gewissens den Park queren lassen?“

Berger kritisiert zudem das neue Dienstzeitmodell der Polizei: Eine weitere Verringerung der sichtbaren Polizeipräsenz sei angesichts solcher Vorfälle der falsche Weg. Die beiden Freiheitlichen fordern daher eine stärkere Präsenz der Exekutive im öffentlichen Raum und wirksame Maßnahmen gegen Gewalt und Raubüberfälle.