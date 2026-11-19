Wien (OTS) -

Der nächste Mehrjährige Finanzrahmen 2028–2034 der EU entscheidet mit darüber, ob Europa im globalen Wettbewerb um Technologien und industrielle Wertschöpfung bestehen kann. Während die USA und China massiv in Schlüsseltechnologien und Produktionskapazitäten investieren, droht Europa mit den aktuellen Kürzungsvorschlägen weiter zurückzufallen. Werden Forschung, Innovation und industrielle Wettbewerbsfähigkeit jetzt nicht abgesichert, riskiert Europa, bei den Technologien und Wertschöpfungsketten von morgen dauerhaft den Anschluss zu verlieren. Die Industriellenvereinigung (IV) fordert, die Zukunftsinvestitionen in den Budgetverhandlungen zu sichern.

Wettbewerbsfähigkeit trägt überproportional viele Kürzungen

Der Verhandlungsvorschlag des irischen Ratsvorsitzes sieht für den Finanzrahmen 2028–2034 insgesamt 1.825,5 Milliarden Euro vor – rund 159 Milliarden Euro weniger als der Vorschlag der Kommission. Die Kürzungen treffen den Bereich Wettbewerbsfähigkeit besonders stark: Er umfasst knapp 30 Prozent des Kommissionsvorschlags, trägt aber rund 47 Prozent der gesamten Kürzung. Auch der Europäische Fonds für Wettbewerbsfähigkeit (ECF) würde gegenüber dem Kommissionsvorschlag um 47,3 Milliarden Euro gekürzt. Die IV fordert, die ECF-Fenster für industrielle Dekarbonisierung, digitale Technologien, Resilienz und Sicherheit sowie Gesundheit und Biotechnologie auf dem Niveau des Kommissionsvorschlags abzusichern.

„Europa steht an einem Wendepunkt. Die Innovationslücke zu den USA und China wird nicht kleiner, wenn wir bei Forschung, Innovation und industrieller Entwicklung kürzen“, sagt IV-Präsident Georg Knill. „Was wir heute nicht entwickeln und produzieren, werden wir morgen womöglich teuer importieren müssen. Wenn Europa jetzt bei den Zukunftsinvestitionen zurückfällt, verspielen wir unsere Chancen auf technologische Souveränität, industrielle Stärke und wirtschaftliche Handlungsfähigkeit. Das wäre angesichts der geopolitischen Lage auch sicherheitspolitisch ein schwerer Fehler.“

Österreichs Erfolg bei Horizon Europe absichern

Entscheidend ist, Zukunftsinvestitionen nicht überproportional zu kürzen. Der Verhandlungsvorschlag sieht für Horizon Europe 158,2 Milliarden Euro vor – 16,8 Milliarden weniger als der Kommissionsvorschlag und deutlich unter dem von der IV unterstützten Ziel von mindestens 200 Milliarden Euro. Der Anteil kollaborativer Forschung, bei der Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten, soll von derzeit 55,1 auf 43,4 Prozent sinken. Die IV fordert, ihn zumindest auf dem bisherigen Niveau zu halten und Fördermittel konsequent nach Exzellenz zu vergeben. Wie die aktuellen Ergebnisse des laufenden Programms zeigen, zahlt sich die Teilnahme für Österreich aus: Heimische Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen haben bislang rund 2,04 Milliarden Euro erfolgreich nach Österreich geholt, das sind 3,2 Prozent der bisher vergebenen Mittel bei einem österreichischen Anteil von 2,5 Prozent am EU-Budget. Gerade über die kollaborative Forschung in Säule 2 holen österreichische Akteure rund 60 Prozent der Mittel zurück.

„Europa muss Forschungsergebnisse schneller in die Anwendung bringen und Schlüsseltechnologien hier entwickeln und skalieren – von künstlicher Intelligenz und Halbleitern bis zu Quantentechnologien und industrieller Dekarbonisierung“, betont IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. „Dafür braucht es starke Forschungskooperationen in Säule 2 von Horizon Europe und einen ausreichend dotierten Europäischen Fonds für Wettbewerbsfähigkeit. Gerade forschungsintensive Leitbetriebe tragen dazu bei, hochwertige Wertschöpfung und industrielle Kompetenz in Europa zu halten. Werden ihre Innovationsmöglichkeiten geschwächt, verliert Europa wichtige Anker für Forschung, Produktion und Beschäftigung. Es geht darum, ob Europa bei den Technologien von morgen mitgestaltet oder dauerhaft von anderen abhängig wird.“

Auch bei der grenzüberschreitenden Infrastruktur sieht die IV Nachbesserungsbedarf. Die Mittel für die Connecting Europe Facility sollen gegenüber dem Kommissionsvorschlag um 14,4 Prozent sinken, jene für Energieinfrastruktur sogar um knapp 20 Prozent. Leistungsfähige Netze und Verbindungen sind jedoch Voraussetzung für eine sichere Energieversorgung und wettbewerbsfähige Energiepreise.

„Bei Energieinfrastruktur zu kürzen, während hohe Energiepreise Europas Industrie belasten, passt nicht zusammen“, so Neumayer. „Die EU muss dort investieren, wo gemeinsames Handeln einen klaren Mehrwert schafft und private Investitionen mobilisiert.“

IV gegen neue Unternehmensabgabe

Die IV spricht sich zugleich gegen die geplante CORE-Unternehmensabgabe als wirtschaftsfeindlich und Schlag gegen den europäischen und österreichischen Standort aus. Sie würde am Umsatz statt am Gewinn ansetzen und Unternehmen damit auch in Verlustjahren belasten. Nach Berechnungen der IV wären in Österreich rund 1.200 bis 1.300 Betriebe betroffen – die jährliche Belastung könnte 200 bis 250 Millionen Euro betragen. Gerade in einer Phase, in der Europas Industrie unter massivem Wettbewerbs- und Kostendruck steht, ist eine zusätzliche Belastung der Unternehmen das völlig falsche Signal. Einnahmen aus dem Emissionshandel und dem CO2-Grenzausgleich (CBAM) sollten zweckgebunden für industrielle Dekarbonisierung und Innovation eingesetzt werden, statt in den allgemeinen EU-Haushalt zu fließen.

„Europa kann sich keine weiteren wirtschaftsfeindlichen Belastungen leisten. Bevor neue Unternehmensabgaben geschaffen werden, muss Europa seine eigenen Hausaufgaben machen: den Binnenmarkt vollenden und die Kapitalmarktunion vertiefen“, sagt Knill. „Wir brauchen einen effizienten Haushalt, der Europas Wettbewerbsfähigkeit stärkt und die industrielle Basis sichert. Die Verhandlungen müssen jetzt die richtigen Prioritäten setzen, denn was Europa heute an Zukunftsinvestitionen versäumt, lässt sich morgen nur schwer aufholen.“