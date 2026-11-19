Wien (OTS) -

Rund 50.000 Wiener Kinder wurden nach dem Zweiten Weltkrieg zur Erholung in europäische Länder verschickt. Eine Ausstellung von 19. November 2026 bis 26. März 2027 in der Wienbibliothek im Rathaus macht ihre persönlichen Geschichten und Erinnerungen sichtbar.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Versorgungslage in Wien katastrophal. Rund ein Drittel der Wiener Schulkinder war aufgrund von Hunger und Mangelversorgung hochgradig unterernährt. Als Teil der internationalen Hilfe für die Stadt wurden ab Herbst 1945 zehntausende Kinder in zahlreiche europäische Länder vermittelt. In Dänemark, Schweden, Norwegen, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Großbritannien, Portugal und Spanien fanden sie Aufnahme in Gast- und Pflegefamilien. Viele verbrachten dort Monate oder Jahre, manche blieben ihr ganzes Leben.

Mit der Ausstellung „Ich weine jetzt nicht mehr“ rückt die Wienbibliothek im Rathaus die ehemals verschickten Kinder und ihre Erinnerungen in den Mittelpunkt. Fotos, Zeichnungen, Spielsachen, Reisekoffer, Briefe und Tagebücher geben Einblick in ihre persönlichen Lebensgeschichten. Dafür wurden insgesamt 18 Video-Interviews mit ehemals verschickten Kindern und weiteren Zeitzeug*innen geführt, die in der Ausstellung und auf der Website der Wienbibliothek zu sehen und im Begleitband nachzulesen sind.Sie erzählen von Heimweh und Fremdheit, Sprach-, Religions- und Kulturwechsel, aber auch von neuer Geborgenheit, langjährigen Bindungen und Freundschaften. Die Schau macht damit ein Kapitel der Wiener und europäischen Nachkriegsgeschichte sichtbar, das im öffentlichen Gedächtnis bislang wenig präsent ist.

„Die Menschlichkeit, Großzügigkeit und Solidarität, die diese Kinder vonseiten ihrer Gast- und Pflegefamilien erlebt haben, ist bis heute beeindruckend. Sie schenkten ihnen in einer Zeit der Entbehrung und Unsicherheit ein Stück Normalität und Geborgenheit, oft entstanden daraus lebenslange Bindungen“, sagt Barbara Novak, Vizebürgermeisterin der Stadt Wien. Die Auseinandersetzung mit den Erfahrungen der Kinder sei auch heute von Bedeutung: „Ihre Erfahrungen zeigen uns bis heute, wie wichtig Verständnis, Empathie und Solidarität gerade für Kinder sind, die ihre vertraute Umgebung verlassen müssen.“

Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, betont die Bedeutung der Ausstellung für die Wiener Erinnerungskultur: „Wenn die Wienbibliothek im Rathaus jetzt den Blick auf Kindertransporte und verschickte Kinder richtet, leistet sie einen notwendigen Beitrag zu einer aktiven Erinnerungspolitik. So werden hinter Bezeichnungen wie ‚Verschickte‘ und ‚Transportierte‘ wieder einzelne Menschen sichtbar: besonders schutzbedürftige Kinder mit ihren eigenen Geschichten und Biografien.“

Begleitpublikation und Schau basieren auf dem Forschungs- und Vermittlungsprojekt „Wienerbørn. Die internationale Hilfe für die Wiener Kinder nach 1945“, das im Rahmen des Calls „Zeitgemäße Formen des Erinnerns“ von der Stadt Wien Kultur gefördert wurde.

Nähere Informationen

www.wienbibliothek.at/veranstaltungen-ausstellungen/ausstellungen/weine-jetzt-nicht

Ausstellung

„Ich weine jetzt nicht mehr“

Verschickte Kinder und die internationale Hilfe für Wien nach dem Zweiten Weltkrieg

(19. November 2026 bis 26. März 2027)

Wienbibliothek im Rathaus

Rathaus, Eingang Felderstraße, Stiege 6 (Glaslift), 1. Stock

MO bis DO, 9.00 bis 19.00 Uhr, Freitag, 9.00 bis 17.00 Uhr

Geschlossen: Samstage, Sonntage und Feiertage sowie 3.12., 24.12. und 31.12.

Verkürzte Öffnungszeiten: 28., 29., 30.12.2026, 4., 5.1.2027 von 9.00 bis 17.00 Uhr

Eintritt frei



Ausstellungskurator*innen: Bernhard Hachleitner, Katrin Pilz (Verein Einküchenhaus), Werner Michael Schwarz

Ausstellungsgrafik: Olaf Osten

Ausstellungsarchitektur: Alexander Kubik