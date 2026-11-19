Wien (OTS) -

Rund 2,5 Millionen Euro soll der geplante 600 Meter lange Radweg in der Lainzer Straße kosten, über 160 Parkplätze sollen dafür verschwinden. FPÖ-Mobilitätssprecher LAbg. Klemens Resch warnt vor einer zweiten Krottenbachstraße und kritisiert insbesondere die Wiener ÖVP. Diese sprach sich in der Gemeinderatssitzung am 18. November gegen das Projekt aus, stimmte jedoch noch in derselben Sitzung dafür.

Bereits im Juli hatte ÖVP-Bezirksvorsteherin Zinkl das Projekt gemeinsam mit SPÖ-Stadträtin Sima präsentiert. Nach Protesten stellte sich die Volkspartei öffentlich gegen den Radweg, stimmte jedoch im Gemeinderatsausschuss und schließlich auch im gestrigen Gemeinderat dafür.

Bereits in seiner Gemeinderatsrede zog Resch deshalb den Vergleich mit Harvey Dent alias Two-Face aus Batman: „Die ÖVP zeigt zwei Gesichter: Vor den Bürgern spielt sie den Gegner des Radwegs, bei der Abstimmung macht sie gemeinsame Sache mit SPÖ, NEOS und Grünen. Sie streut den Anrainern Sand in die Augen und macht ihnen falsche Hoffnungen. Das ist politische Heuchelei in Reinkultur!“

Besonders bezeichnend sei, dass die ÖVP auch die von der FPÖ beantragte namentliche Abstimmung ablehnte. „Erst groß gegen den Radweg reden und dann nicht einmal namentlich zur eigenen Zustimmung stehen wollen“, kritisiert Resch.

„Wien hat mittlerweile eine neue Maßeinheit für sündteure Straßenumbauten: den Sima-Meter! In der Lainzer Straße kostet ein Meter Radweg rund 4.200 Euro, beim Umbau der Simmeringer Hauptstraße sind es sogar rund 13.000 Euro pro Meter. SPÖ, NEOS, Grüne und ÖVP tragen gemeinsam die Verantwortung für diese Millionenprojekte. Die Anrainer verlieren ihre Parkplätze, die Steuerzahler ihr Geld und die ÖVP ihre Glaubwürdigkeit“, so Resch abschließend.