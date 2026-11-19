Wien (OTS) -

Als „historisch“ wurde das dieswöchige Treffen von US-Präsident Donald Trump, Kreml-Chef Wladimir Putin und Chinas Präsident Xi Jinping vielfach bezeichnet. Ob diese Bezeichnung gerechtfertigt ist oder das Zusammentreffen der drei umstrittenen Staatsmänner doch nur gut inszenierte Imagepflege war, ist Thema in „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 20. November 2026, um 22.35 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON.

40 Jahre haben die Grünen als Parlamentspartei bereits auf dem Buckel. 1986 erstmals in den Nationalrat gewählt, blicken sie heute auf eine durchaus auch turbulente Parteigeschichte zurück. Und das tut auch Peter Klien – unter anderem mit Fundstücken aus dem ORF-Archiv. Zur derzeitigen Situation der GRÜNEN ist Kabarettist Bernie Wagner zu Gast im Studio.

Die aktuelle Bundesregierung hat sich vorgenommen, im Rahmen der „Reformpartnerschaft“ viele Strukturen effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Dazu zählt unter anderem das Gesundheitssystem. Keine leichte Aufgabe, haben doch dabei auch die Landeshauptleute ein gewichtiges Wort mitzureden. Peter Klien beschäftigt sich mit dem Stand der Entwicklungen und muss dabei erstaunt feststellen: Bei der Reformpartnerschaft spielt auch Russland eine Rolle.