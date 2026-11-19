Wien (OTS) -

Windkraft entlastete das Fördersystem zuletzt um zweistellige Millionenbeträge. 3.700 MW warten in der Umsetzungspipeline. Das zeigt WINDKRAFT Österreich aktuell in einem umfassenden Chancenreport 2030.

19.11.2026: Während sich die Gasspeicher in diesem Winter leeren, der Gaswinter wieder Unsicherheit und hohe Kosten bringt, liegt die Lösung für mehr heimische Stromproduktion direkt vor der Haustür: Aktuell befinden sich 3.700 MW Windkraft in der Umsetzungspipeline, die Hälfte davon ist erstinstanzlich genehmigt. Das sind über 80 regionale Projekte in 131 Gemeinden, was nahezu der gesamten, in den vergangenen Jahrzehnten errichteten Windleistung entspricht. Die nunmehr aktuell erstinstanzlich genehmigten Projekte (1.840 MW) entsprechen dem Jahresstrombedarf von 2,5 Millionen Haushalten.

Versorgungssicherheit durch Windkraft

Während die Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus andauern, ist auch das Auffüllen der Gasspeicher vor dem Winter Preistreiber. Europa ist mit den niedrigsten Gasspeicherständen seit mehr als zehn Jahren in die winterliche Heizsaison gestartet, so die Internationale Energieagentur. Das droht die Abhängigkeit von weltweiten LNG-Lieferungen weiter zu erhöhen.

Windkraft wiederum liefert tendenziell bis zu zwei Drittel ihrer Jahresproduktion im Winterhalbjahr – also genau dann, wenn Österreich am meisten Strom importiert. Die Projekte in der Pipeline könnten rechnerisch rund 1,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr ersetzen. Allein im Winter entspricht das fast einem Fünftel des gesamten österreichischen Gasverbrauchs. Damit die in Genehmigungsverfahren befindlichen Projekte realisiert werden können, braucht es schnellere Genehmigungen, ein Ende des politischen Ausbaudeckels und für die langfristige Versorgungssicherheit zusätzliche Standorte, insbesondere im Westen und Süden Österreichs. „Manche Bundesländer sperren willkürlich mehr als 99 Prozent ihrer Fläche für die Windkraft. Damit verzögern sie das Ende der Gas- und damit der Strompreiskrise. Ihre Bürger:innen und Unternehmen holt die Krise dennoch ein“, so Florian Maringer, Geschäftsführer von WINDKRAFT Österreich. Während Niederösterreich und das Burgenland ihr Potenzial laufend nutzen, hinken andere wie das angesprochene Kärnten weit hinterher und werden ihre Versorgungssicherheitsziele klar verfehlen.

Windkraft entlastet das Fördersystem

Die letzte Ausschreibungsrunde im EAG-Fördersystem dieses Jahres findet am 16. Dezember statt und umfasst 90 MW. Das ist weniger als ein Zwanzigstel der aktuell erstinstanzlich genehmigten Projektleistung. Dabei ist Wind die günstigste Technologie im Fördersystem: In den letzten fünf Jahren flossen über 50 Millionen Euro mehr in das System zurück, als die Windkraft gekostet hat. „Das Aussetzen des Förderbeitrags wurde vor allem durch die Windenergie erwirtschaftet“, erklärt Maringer. Darüber hinaus senkt Windstrom den Strompreis für alle: Laut einer Studie des AIT im Auftrag von Österreichs Energie drückt jede zusätzliche Terawattstunde den Großhandelspreis spürbar. Auf die Projekte in der Pipeline hochgerechnet ergibt das eine Ersparnis von rund 1,3 Milliarden Euro pro Jahr für die Stromkund:innen – rund 1.500-mal so viel, wie Wind an Förderung benötigt.

Ausschreibungsvolumina erhöhen, um EAG-Pfad zu halten

„Der Bund setzt Ziele. Wir können sie erreichen. Wir liefern. Der Bund darf uns jetzt nur nicht daran hindern,“ so Maringer. Die 2030er Ziele sind mit den aktuell in Umsetzung befindlichen Projekten erreichbar und könnten sogar übertroffen werden. Voraussetzung sind höhere Ausschreibungsvolumina, die seit Jahren unverändert sind: Für das EAG- bzw. ÖNIP-Ziel müssten sie von 390 MW auf 880-1290 MW angehoben werden. Das auch weil die Bundesregierung nicht ausgeschriebene Mengen nachholen sollte. Das Ausschreibungs-Volumen 2026 liegt aktuell etwa nur bei einem Fünftel der aktuell bereits erstinstanzlich genehmigten Projekte.

Heimische Wertschöpfung statt teurer Abhängigkeit

Ein konsequenter Ausbau ist nicht nur ein Gewinn für die heimische Energieversorgung, sondern auch ein kräftiger Impuls für den Wirtschaftsstandort – Arbeitsplätze und Wertschöpfung mit Zukunft: „Die Projekte in Genehmigungsverfahren bedeuten allein in der Bauphase 6,4 Milliarden Euro an heimischen Investitionen, 1,6 Milliarden Euro an Gesamtwertschöpfung und bis zu 22.700 Arbeitsplätze. Die Projekte sind da, die Investitionen stehen bereit und das Potenzial für zusätzliche, heimische Stromproduktion ist enorm. Jetzt braucht es die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen, damit sie auch umgesetzt werden können. Österreich kann es sich nicht leisten, dieses Potenzial ungenutzt zu lassen – weder energiepolitisch noch wirtschaftlich“, so Maringer abschließend.

Über WINDKRAFT Österreich

Die WINDKRAFT Österreich (ehemals IG Windkraft) ist die Interessenvertretung der österreichischen Windbranche. Heimische Windräder versorgen schon heute rund 2,75 Millionen Haushalte im Land mit sicherem, sauberem und regionalem Strom. Nach einer aktuellen, repräsentativen Umfrage befürworten 83 % der Österreicher: innen den Ausbau der Windenergie. Die WINDKRAFT Österreich repräsentiert rund 180 in den Regionen verankerte, meist mittelständische Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Energieform – von der Herstellung über die Planung und Errichtung bis hin zu Betrieb und Wartung. Die österreichische Windbranche beschäftigt etwa 8.000 Menschen und hat in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt 1,2 Milliarden Euro pro Jahr erwirtschaftet. Durch Milliarden-Investitionen stärkt sie den heimischen Wirtschaftsstandort.