St. Pölten (OTS) -

Schule? Lehre? Was nun? Die Berufsinfomesse „Zukunft I Arbeit I Leben“ der AK Niederösterreich unterstützt junge Menschen bei der Berufsorientierung. Ziel ist es, den 13- bis 15-Jährigen eine breite Angebotspalette von Ausbildungsmöglichkeiten zu präsentieren. Am Samstag, den 5. Dezember, erhalten sie und ihre Eltern von 9 bis 14 Uhr im VAZ St. Pölten umfassende Infos von AK-Expertinnen und Experten, Fachgewerkschaften, regionalen Schulen und Unternehmen. Die Teilnahme an kostenlosen Bewerbungstrainings ist per Anmeldung vor Ort möglich.

„Wir helfen Jugendlichen bei der Entscheidung für ihre berufliche Zukunft. Die Nachfrage nach gut ausgebildeten Fachkräften ist ungebrochen und der Informationsbedarf bei Jugendlichen und Eltern besonders groß. Unsere Messe bringt ihnen die Vielfalt an Berufen und schulischen Weiterbildungsmöglichkeiten näher“, sagt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Öffentlichkeitstag AK-Berufsinfomesse Zukunft I Arbeit I Leben

Datum: 05.12.2026, 09:00 Uhr - 05.12.2026, 14:00 Uhr

Art: Ausstellungen

Ort: VAZ St. Pölten

Kelsengasse 9

3100 St. Pölten

Österreich