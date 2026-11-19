St. Pölten (OTS) -

Das Institut für Klinische Sportmedizin und Prävention am Universitätsklinikum Krems wurde von der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) offiziell als europäisches Zentrum für Sportkardiologie zertifiziert. Mit dieser Auszeichnung gehört das Institut zu einer ausgewählten Gruppe europäischer Einrichtungen, die höchste Qualitätsstandards in der sportkardiologischen Diagnostik, Beratung und Betreuung erfüllen. Patientinnen und Patienten profitieren von einer evidenzbasierten, sicheren und individuell abgestimmten sportmedizinischen Versorgung.

„Diese internationale Zertifizierung ist ein großartiger Erfolg für das Universitätsklinikum Krems und ein eindrucksvoller Beweis für die hohe Qualität der medizinischen Versorgung in Niederösterreich. Besonders erfreulich ist, dass dieses Fachwissen unmittelbar unseren Patientinnen und Patienten zugutekommt. Denn gezielte Bewegung und Prävention sind wichtige Bausteine für ein gesundes Leben – gerade auch für Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mein herzlicher Dank gilt dem gesamten Team, das mit seiner hervorragenden Arbeit diese Zertifizierung möglich gemacht hat“, betont Landesrat Anton Kasser.

Grundlage der Zertifizierung sind die aktuellen Leitlinien der ESC zur körperlichen Aktivität und Sportausübung bei Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Diese gelten europaweit als wichtiger Referenzrahmen für Ärztinnen und Ärzte bei der Beurteilung individueller Risiken, der personalisierten Diagnostik, und der Beratung zur sicheren Teilnahme an sportlichen Aktivitäten. Dabei wird besonderer Wert auf wissenschaftlich fundierte Entscheidungen, eine umfassende Risikoabschätzung sowie die gemeinsame Entscheidungsfindung mit den Patientinnen bzw. Patienten gelegt.

Für Betroffene bringt die Zertifizierung einen wesentlichen Mehrwert: Immer mehr Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen möchten körperlich aktiv sein oder Sport betreiben. Die sportkardiologische Expertise und die umfassenden diagnostischen Möglichkeiten des Instituts ermöglichen eine individuelle Einschätzung der Belastbarkeit und schaffen die Grundlage, Bewegung sicher, gezielt und gesundheitsfördernd in den Alltag zu integrieren. Dadurch können Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und langfristige Gesundheit nachhaltig verbessert werden.

„Die Zertifizierung als Zentrum für Sportkardiologie durch die Europäische Gesellschaft für Kardiologie ist eine besondere Anerkennung unserer klinischen und wissenschaftlichen Arbeit und unseres Engagements für höchste medizinische Qualität“, betont Institutsleiter Mahdi Sareban, Leiter des Instituts für Klinische Sportmedizin und Prävention am Universitätsklinikum Krems. „Unser Ziel ist es, Patientinnen und Patienten sowie Sportlerinnen und Sportlern eine evidenzbasierte und individuelle Betreuung zu bieten. Die Auszeichnung bestätigt, dass wir die dafür notwendigen personellen und methodischen Qualitätsstandards auf internationalem Niveau erfüllen.“

Universitätsklinikum Krems:

Weitere Informationen: Universitätsklinikum Krems, Nicole Karall, Telefon: 0676/8581431013, E-Mail: [email protected]