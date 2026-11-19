Brüssel (OTS) -

Heute hat sich eine Mehrheit aus Konservativen und Rechten in den Trilog-Verhandlungen mit dem Rat und der EU-Kommission darauf geeinigt, Teile der Methan-Verordnung um zwei Jahre zu verschieben.

Methan ist für rund 30 Prozent der globalen Erwärmung verantwortlich. Die Methanverordnung verpflichtet Unternehmen im Öl-, Gas- und Kohlesektor, Methanlecks zu messen, zu melden und zu beheben. Zentrale Berichts- und Dokumentationspflichten sowie Importregeln gelten nun später als geplant. Gleichzeitig drängt die EU bei der Weltklimakonferenz in Antalya auf mehr Tempo bei der Methanreduktion. Die finale Abstimmung im Plenum findet voraussichtlich nächste Woche statt.

Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling kritisiert: „Dank der Konservativen und der extremen Rechten knallen heute bei der Gaslobby und der Trump-Regierung die Sektkorken. Methan, das aus Lecks entweicht oder abgefackelt wird, heizt die Klimakrise immens an, aber keine einzige Wohnung in Österreich oder Europa. Besonders absurd ist das Timing: Während die EU in Antalya von der ganzen Welt mehr Tempo beim Methan verlangt, tritt sie in Brüssel selbst auf die Bremse. Wie soll uns da noch irgendjemand ernst nehmen? Nächste Woche hat das Europäisch Parlament die Chance, diesen Fehler zu korrigieren.“



