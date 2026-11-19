Wien (OTS) -

Bevor sie ihre Dienstmarke auf eigenen Wunsch niedergelegt hat, wurde Anna Unterberger am 29. Dezember 2025 in ORF 1 nach einem „Steirerstich“ zum letzten Mal zum gemeinsamen Landkrimi-Einsatz mit Hary Prinz gerufen – und durchschnittlich 926.000 Zuseher:innen bei 32 Prozent Markanteil (12+) verabschiedeten sie vor den Bildschirmen. Die Steiermark-Fälle 15 und 16 der ORF-Erfolgsreihe bringen am Dienstag, dem 24. November und 1. Dezember 2026, jeweils um 20.15 Uhr als ORF-1-Premiere und bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON eine neue Kollegin mit sich: Anna Unterberger übergibt die Dienstmarke an Maya Unger, die ab dem 15. Film als Lena Herzog an der Seite von Hary Prinz die Ermittlungen aufnimmt. Im ersten gemeinsamen Einsatz rund um das „Steirerbiest“ (24. November) ist auch gleich die Expertise des Neuzugangs gefragt, denn ein tödlicher Messerstich bringt die beiden in die Welt der Sammelkartenspiele, wo sich Lenas Insiderwissen als entscheidender Vorteil erweist. Der „Steirerhass“ (1. Dezember) führt das neuformierte Ermittlerdoppel im 16. Steiermark-Landkrimi nach einem Leichenfund in eine Holzfabrik und auf die Spur einer Verschwörung, die von Industriespionage über Erpressung bis zu einem Jahre zurückliegenden Drogenschmuggel reicht.

Bei den Dreharbeiten in Graz und Umgebung standen von August bis Oktober 2025 für beide Filme neben Hary Prinz und Maya Unger in weiteren Rollen erneut Christoph Kohlbacher, Bettina Mittendorfer und Helmut Köpping sowie für „Steirerbiest“ Ulrike C. Tscharre, Bernhard Schir, Lili Winderlich, Tünde Bornemisza, die beim ESC 2025 als Teil des Duos Abor & Tynna für Deutschland an den Start ging, Felix Schwarz, Alexander Suppan – Teilnehmer des inklusiven ORF-Castings „Mach dich sichtbar“ –, Tilman Tuppy, Samouil Stoyanov und Abdul Samiu Saliou bzw. für „Steirerhass“ Sönke Möhring, Caroline Frank, Susi Stach, Karl Fischer, Matthias Böhm und Joseph Cyril Stoisits vor der Kamera. Im Regiesessel nahm erneut Wolfgang Murnberger Platz, der auch bei diesen beiden neuen Filmen gemeinsam mit seiner Frau Maria Murnberger für die Drehbücher verantwortlich zeichnet. „Steirerbiest“ und „Steirerhass“ basieren auf Figuren aus Claudia Rossbachers „Steirerkrimis“.

Mehr zum Inhalt des ORF-Landkrimis „Steirerbiest“

Als ein junger Mann mit einer Stichwunde in seinem Auto verunglückt, nehmen Chefinspektor Sascha Bergmann (Hary Prinz) und Lena Herzog (Maya Unger) gemeinsam die Ermittlungen auf. Diese führen zu einer Homeparty im Haus der wohlhabenden Familie Fechter, wo die Geschwister Antonia (Tünde Bornemisza) und Simon (Felix Schwarz) in Abwesenheit ihrer Eltern gefeiert haben. Im Zentrum des Falls steht eine wertvolle Sammelkarte namens „Biest“ aus dem Spiel „Mystic“, die ursprünglich dem bei einem Kletterunfall verstorbenen ältesten FechterBruder Jakob gehörte. Es stellt sich heraus, dass Paula Brandl (Lili Winderlich), eine ehemalige Schulfreundin von Antonia aus einfachen Verhältnissen, die Karte aus Jakobs Zimmer gestohlen hat. Paula versucht, die wertvolle Karte für 17.000 Euro an den zwielichtigen Kartenhändler Gerhard Eitler (Samouil Stoyanov) zu verkaufen, der sie wiederum für 30.000 Euro an die beiden Sammler Kiano (Abdul Samiu Saliou) und Lebron (Akeem van Flodrop) weitergeben will. Als sich die Karte als Fälschung herausstellt, führt die Suche nach der echten Karte die Ermittler zu Elias Böck (Alexander Suppan), einem Freund des verstorbenen Jakob, der sich als Kartenexperte entpuppt. In ihrem ersten gemeinsamen Fall kann nun Lena gleich ihre Expertise in Sachen Sammelkarten einbringen, die eine komplett fremde Welt für Bergmann darstellt. Parallel zur Mordermittlung bahnt sich auch im Privatleben der Ermittler etwas an: Bergmann lernt zufällig Lenas Mutter Verena (Ulrike C. Tscharre) kennen und die beiden finden Gefallen aneinander. Wie wird Lena damit umgehen?

„Steirerbiest“ und „Steirerhass“ sind Koproduktionen von Allegro Film, ORF und ARD Degeto mit Unterstützung von FISAplus, Fernsehfonds Austria, Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Film Commission Graz.

Die neuen ORF-Landkrimis online first auf ORF ON

Die neuen ORF-Landkrimis stehen jeweils bereits 24 Stunden vor ihrer ORF-1-Ausstrahlung auf ORF ON zum Streamen zur Verfügung, wo auch weitere Filme der ORF-Erfolgsreihe abrufbar sind.