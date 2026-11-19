Wien (OTS) -

Ein paar Kuscheltiere, eine Tasche mit Gewand. Mehr besitzen die Kinder meistens nicht, die mit ihren Familien im Haus Strebersdorf ein Zuhause auf Zeit gefunden haben. Für viele Kinder ist Weihnachten nicht der schönste Tag des Jahres, sondern ein Tag, an dem besonders spürbar wird, was fehlt.

Rund 100 Kinder werden heuer Weihnachten im Haus Strebersdorf verbringen. Für sie sammeln die Johanniter mit ihrer diesjährigen Weihnachtskampagne Spenden gegen Kinderarmut – um ihnen in Form eines Baby-Pakets, eines Festessens oder eines kleinen Weihnachtsgeschenks ein Stück Weihnachtsfreude zu schenken.

„Die Erfahrungen zeigen, dass Wohnungslosigkeit immer mehr Familien betrifft – vor allem Kinder leiden stark unter dieser Situation“, sagt Petra Grell-Kunzinger, Bundesgeschäftsführerin der Johanniter Österreich. „Mit unserem Haus für Familien, dem Haus Strebersdorf, schaffen wir ein sicheres und stabiles Umfeld, in dem sie sich erholen und eine neue Perspektive entwickeln können. Mit Ihrer Spende können wir den Kindern in unseren Unterkünften ein bisschen Weihnachtsfreude bieten.“

Weihnachten mit rund 100 Kindern

Das Haus Strebersdorf in Wien-Floridsdorf ist der größte Johanniter-Standort im Rahmen der Wiener Winterhilfe: der Großteil der Plätze ist für Familien reserviert. Gemeinsam mit den Kindern und ihren Familien feiern die Betreuer der Wohnungslosenhilfe dort Weihnachten. Für die Kinder bedeutet das Haus ein warmes Bett und Sicherheit – aber kein eigenes Zuhause, gerade in der Weihnachtszeit. Genau hier setzt die Weihnachtskampagne der Johanniter an.

Was Ihre Spende bewirkt

Online können Spenderinnen und Spender gezielt ein Weihnachtspaket für die Kinder und Familien in den Johanniter-Häusern schenken:

25 Euro – ein kleines Weihnachtsgeschenk für ein armutsbetroffenes Kind

– ein kleines Weihnachtsgeschenk für ein armutsbetroffenes Kind 35 Euro – ein Baby-Paket mit Windeln und Babynahrung

– ein Baby-Paket mit Windeln und Babynahrung 50 Euro – ein warmes Weihnachtsessen für eine Familie

Jetzt spenden: Johanniter Österreich, Erste Bank, IBAN AT60 2011 1000 0494 0555, Kennwort „Weihnachtsspende“, oder online unter johanniter.at/spenden-helfen/zu-weihnachten-hoffnung-schenken

Spenden an die Johanniter sind steuerlich absetzbar (Reg.-Nr. SO 1124).

Auch Zeit ist ein Geschenk

Wer nicht mit Geld helfen kann, kann auch Zeit schenken. Die Johanniter suchen Ehrenamtliche, die den Kindern in den Häusern ein Stück Alltag und Normalität ermöglichen:

Nachhilfe für Kinder von 4 bis 17 Jahren

Ausflüge mit Kindern, etwa in den Zoo oder ins Museum

Vorlesestunden

Interessierte melden sich unter [email protected]

Hintergrund: Johanniter-Winterhilfe in Wien

Im Rahmen des Winterpakets des Fonds Soziales Wien (FSW) stellen die Johanniter bis 28. April 2027 an vier Wiener Standorten insgesamt 534 Plätze für wohnungslose Menschen zur Verfügung:

Haus Strebersdorf (1210 Wien): 249 Plätze für Familien, Personengemeinschaften und Männer

(1210 Wien): 249 Plätze für Familien, Personengemeinschaften und Männer Haus Hetzendorf (1120 Wien): 99 Plätze für Männer

(1120 Wien): 99 Plätze für Männer Haus Leopoldstadt (1020 Wien): 86 Plätze für Männer

(1020 Wien): 86 Plätze für Männer Wärmestube Matzleinsdorf (1050 Wien): 100 Plätze untertags, mit warmem Essen, heißen Getränken, der Möglichkeit zum Ausruhen und zum Wäschewaschen

Das Winterpaket des FSW ist eine humanitäre Maßnahme für die kältesten Monate des Jahres: Wohnungslose Menschen erhalten niederschwellig einen Schlafplatz, unabhängig von ihrem Status. Der FSW finanziert, plant und koordiniert das Angebot gemeinsam mit mehr als 30 Partnerorganisationen. Im vergangenen Winter wurden so in Wien rund 2.900 Menschen versorgt.

Folgende Fotos stehen Ihnen zur Verwendung: ©Johanniter https://www.johanniter.at/fotodownload

(SERVICE - Die Johanniter-Unfall-Hilfe in Österreich zählt mit mehr als 1.500 Mitarbeitenden, davon mehr als die Hälfte Ehrenamtliche, zu den führenden Rettungs- und Hilfsorganisationen Österreichs. Fördernde Mitglieder sowie Spender:innen unterstützen die Arbeit der Johanniter und ermöglichen mit ihren Beiträgen ein breites Spektrum an sozialen und karitativen Leistungen, etwa Rettungsdienst und Krankentransport, Wohnungslosenhilfe, Gesundheits- und Hauskrankenpflege, Palliativpflege, Soziale Dienste, Erste-Hilfe-Ausbildung, Katastrophenhilfe, Forschung und Jugendarbeit: www.johanniter.at)