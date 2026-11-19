Wien (OTS) -

Von 25. bis 29. November 2026 ist Ö1 nicht nur mit einer eigenen ORF-Bühne auf Österreichs größtem Literaturfestival „Buch Wien“ in der Messe Wien präsent, sondern berichtet auch ausführlich über den Kulturevent. Auf dem Programm stehen unter anderem zwei Live-Sendungen in „Punkt Eins“, ein „Am Puls“, ein „Kulturjournal spezial“, der Ö1-„Klassik-Treffpunkt“ sowie das Ö1-Quiz „gehört.gewusst“. Mehr als 500 Lesungen, Gespräche, Debatten und Workshops machen die Buch Wien zum Treffpunkt für alle, die Bücher und neue Perspektiven lieben. Auch der ORF ist bei Österreichs größtem Literaturfestival mit einer ORF-Bühne in Halle D und einem vergrößerten Kinder- und Jugendbereich mit interaktiver Bühne und Geschichten-Parcours in Halle C vertreten. Außerdem wird das Ö1-Club-Mobil wieder eine zentrale Anlaufstelle vor Ort sein.

Das Ö1-Programm zur Buch Wien

Am 26. November um 13.00 Uhr begrüßt Alexander Musik in einer Livesendung von „Punkt eins“ die Journalistin und Fotografin Alexandra Stanić. Im Mittelpunkt steht ihr Buch „Ausländergöre“, in dem sie ihre eigene Migrationsgeschichte und das Aufwachsen zwischen Frittatensuppe und Ćevapčići mit einer pointierten Analyse gesellschaftlicher Entwicklungen verbindet. Eine Premiere auf der Buch Wien feiert in diesem Jahr die Ö1-Sendung „Am Puls“ mit Ronny Tekal. Unter dem Motto „Wenn Bücher Anleitung zum gesünderen und glücklicheren Leben geben“ wird es am 26. November um 16.05 Uhr live um Bücher und Gesundheit gehen. Um 17.09 Uhr beleuchtet Christine Scheucher anschließend im „Kulturjournal spezial“ aktuelle Themen des Literaturbetriebs mit hochkarätigen Gästen.

Am 27. November folgt die „Science Arena“ mit dem Beitrag „Schreib die Wahrheit ... oder nicht? Über Wahrhaftigkeit und Fantastik in der Literatur“. Martin Haidinger diskutiert darin mit dem Science-Fiction- und Fantasy-Autor Wolfgang Hohlbein und der international ausgezeichneten Dichterin Sophie Reyer. Die Sendung wird am 30. November um 16.05 Uhr in Ö1 zu hören sein. In einer weiteren Live-Ausgabe von „Punkt Eins“ am 27. November um 13.00 Uhr spricht Marlene Nowotny mit der Journalistin und Autorin Shahrzad Eden Osterer über deren Buch „Eskalation – der Kampf im Nahen Osten und der Umbruch der Weltordnung“. Der „Ö1 Klassik-Treffpunkt“, moderiert von Ulla Pilz, lädt am 28. November um 10.05 Uhr zum Gespräch mit der Lyrikerin Verena Stauffer und der Kunstdozentin Tine Melzer.

Am 29. November um 13.10 Uhr endet die Buch Wien traditionell mit dem Ö1-Live-Quiz „gehört.gewusst“: Im Sondergastraum stellt Bernhard Fellinger den Kandidatinnen und Kandidaten knifflige Fragen, zu Gast ist dort die deutsche Schauspielerin Dörte Lyssewski. Wer bei der Live-Runde als Quiz-Kandidat:in mitmachen möchte, kann sich unter https://oe1.ORF.at/quiz/anmeldung anmelden.

Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at.