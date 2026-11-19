Wien (OTS) -

Nach dem traditionellen Auftakt in Sölden macht der Ski-Weltcup 2026 zum zweiten Mal Station in Österreich: Gurgl ist Austragungsort eines Damen- (21. November) und eines Herrenslaloms (22. November). Jeweils ab 10.00 bzw. 13.10 Uhr (Damen) und 13.30 Uhr (Herren) melden sich am Samstag die Kommentatoren Peter Brunner und Marlies Raich und am Sonntag Oliver Polzer und Benni Raich. Aus dem Zielraum führt Lukas Schweighofer durch die Übertragungen.

Damit nicht genug Wintersport im ORF: Am 21. und 22. November starten auch die Skispringerinnen und Skispringer in die Weltcupsaison. In Lillehammer gehen am Samstag ab 14.45 Uhr die Damen über den Bakken der Großschanze, am Sonntag ab 15.50 Uhr die Herren. Die Kommentatoren heißen Michael Roscher und Andreas Goldberger, Presenter ist Boris Kastner-Jirka.

Anlässlich des Skisprung-Auftakts der Frauen zeigt ORF 1 am 21. November um 16.15 Uhr eine Dokumentation über Eva Pinkelnig. Ein Sturz, ein geplatzter Olympiatraum und der unbändige Wille, wieder abzuheben. Eva Pinkelnig verletzt sich am 18. September 2025 bei einem Sturz auf der Olympiaschanze in Predazzo (ITA) schwer am Knie. Obwohl viele mit dem Karriereende der 38-Jährigen rechnen, springt Pinkelnig fast genau ein Jahr später wieder von einer Skisprungschanze. Dazwischen liegen 364 Tage voller Zweifel, Hoffen und Kämpfen. ORF-Redakteur Andreas Blum hat Eva Pinkelnig während dieser schweren Zeit mit einer Kamera begleitet und zeigt ihren emotionalen Weg zurück auf die Schanze.

Fans können sich im Rahmen des multimedialen Packages von sport.ORF.at, ORF-Ski-alpin-Special und ORF ON auch heuer stets über den neuesten Stand im Ski- bzw. Skirspung-Weltcup informieren. Live-Streams aller ORF -TV-Übertragungen von den Rennen bzw. Springen sowie ein Live-Ticker sorgen dafür, dass man auch im Web und via Apps immer direkt mit dabei sein kann. Nachträglich steht ein umfassendes Video-on-Demand-Angebot bereit (inkl. Videokollektion mit Highlights und gesamten Rennen auf ORF ON). Storys bieten aktuelle und Hintergrundinfos rund um den Weltcupzirkus und die österreichischen Ski-Stars im Speziellen. Tabellen zeigen den Stand der Dinge auf einen Blick. Auch im ORF TELETEXT findet sich im Wintersportmagazin ein umfassendes, laufend aktualisiertes Informationsangebot mit Live-Ticker, Storys und Tabellenteil.