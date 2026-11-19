Wien (OTS) -

In stimmungsvoller Atmosphäre laden der ORF Vorarlberg und der Vorarlberger Chorverband zum gemeinsamen Adventsingen ins ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn ein. Die „Singgemeinschaft Hard“ unter der Leitung von Axel Girardelli, der „LIEDERmännerChor“ Alberschwende unter der Leitung von Paul Burtscher und der Schulchor „Pizzicanto“ der Musikmittelschule Bergmannstraße in Dornbirn unter der Leitung von Michael Jagg singen Advent- und Weihnachtslieder. Das Publikum ist herzlich eingeladen mitzusingen. Moderatorin Martina Köberle vom ORF Vorarlberg führt durch den Abend. Der Eintritt ist frei, es sind alle herzlich willkommen. Um Anmeldung wird gebeten unter 05572/301 oder [email protected].

Adventstimmung über ORF Radio Vorarlberg

Die Veranstaltung wird am Donnerstag, dem 3. Dezember 2026, von 20.00 bis 21.00 Uhr auf ORF Radio Vorarlberg zu hören sein und steht zum Nachhören auf ORF Sound zur Verfügung.