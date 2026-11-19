Eisenstadt (OTS) -

Der ORF Burgenland startet am Donnerstag, dem 26. November 2026, in die Weihnachtszeit und unterstützt mit zahlreichen Programmaktionen in Radio, Fernsehen und bei Veranstaltungen die ORF-Initiative LICHT INS DUNKEL.

"Grüße senden - Hoffnung spenden": LICHT INS DUNKEL-Aktionstag auf Radio Burgenland

Ab 26. November 2026 spielt Radio Burgenland die ersten Weihnachtslieder und setzt gemeinsam mit den Hörer:innen ein Zeichen der Menschlichkeit. Unter dem Motto „Grüße senden - Hoffnung spenden“ soll an diesem Tag gezeigt werden, wie Zusammenhalt im Burgenland gelebt wird. Eine persönliche Botschaft oder eine liebe Nachricht bereiten nicht nur Freude, sondern helfen gleichzeitig Menschen in Not, die auf Unterstützung angewiesen sind.

Radio Burgenland sendet am Aktionstag, am 26. November 2026, von 8.00 bis 18.00 Uhr Grußbotschaften von Hörer:innen. Grüße und Spenden sind telefonisch bereits ab 7.00 Uhr unter 0800 664 70 13 oder ab 8.00 Uhr auch persönlich im ORF-Landesstudio in Eisenstadt möglich. Online auf burgenland.ORF.at lassen sich ab sofort Spenden und Grußbotschaften übermitteln.

Bereits am Mittwoch, dem 25. November 2026, wird ORF-Moderatorin Corina Kaufmann am Wochenmarkt in Oberwart anzutreffen sein und für eine Spende Grußbotschaften entgegennehmen.

Gerda Rogers, Cosmo, Barbara Karlich und viele Prominente im ORF-Landesstudio in Eisenstadt

Das ORF-Landesstudio in Eisenstadt ist von 8.00 bis 16.30 Uhr für das Publikum geöffnet. Die ORF Burgenland-Moderatorinnen und -Moderatoren Michael Pimiskern, Corina Kaufmann, Georg Prenner, Elisabeth Pauer-Gerbavsits und viele mehr laden in der Aula zu Kaffee, Tee und Punsch ein.

Zahlreiche prominente Gäste haben sich zum Meet & Greet angekündigt. Mit dabei sind Gerda Rogers, Barbara Karlich, Alfons Haider, Flo & Wisch, Daniel Serafin, Eduard Kutrowatz, Manuel Ortega, Die Mayerin und Cosmo, die neue Lieder im Gepäck haben. Auch der neue burgenländische Caritas-Direktor Norbert Filipitsch sowie Ulrike Ulreich vom Kinderdorf Pöttsching werden erwartet.

Es gibt auch die Möglichkeit, am "Radio Burgenland Gruß-Wunschrad" zu drehen oder an einer Führung des Künstler-Kollektivs „The Pannonians“ durch die interaktive Ausstellung „This is NOT Artificial – Künstlich. Echt“ teilzunehmen.

Adventsingen mit Chris Steger in Eisenstadt

Höhepunkt des LICHT INS DUNKEL-Aktionstages ist das gemeinsame "Radio Burgenland Adventsingen" mit Chris Steger. Um 17.00 Uhr stimmt der junge Austropop-Star am Christkindlmarkt in der Fußgängerzone in Eisenstadt gemeinsam mit den Radio Burgenland-Hörer:innen und burgenländischen Chorsänger:innen Weihnachtslieder an.

Radio Burgenland-Programmchefin Ursula Hofmeister: "Die prominenten Gäste waren sofort bereit, zu uns nach Eisenstadt zu kommen. Wir hoffen, dass dieser Aktionstag unserem Publikum Zuversicht und Hoffnung gibt. Beim LICHT INS DUNKEL-Aktionstag geht es nicht nur um eine Geldspende, sondern auch um eine Wortspende. Jeder Gruß zählt. Jeder auch noch so kleine Betrag hilft. Und jede Stimme kann einem anderen Menschen zeigen: Du bist nicht allein, ich denke an dich."

ORF-Landesdirektor Werner Herics: "Der ORF stellt auch im 54. Aktionsjahr all seine Medien in den Dienst der guten Sache. Der ORF Burgenland ist mit vielen Aktionen dabei. Wir setzen am Aktionstag gemeinsam mit unserem Publikum ein Zeichen der Menschlichkeit und unterstützen Mitmenschen. Diese Jahr können unsere Hörer:innen mit ihren Grüßen Licht ins Dunkel senden und helfen.“

Die Gäste am Aktionstag im Terminüberblick:

8.00 – 9.00 Uhr: Gerda Rogers schaut in die Sterne

9.00 Uhr: Ulrike Ulreich, Kinderdorf Pöttsching

9.30 – 10.30 Uhr: Barbara Karlich

10.30 – 11.00 Uhr: Alfons Haider

11.00 – 12.00 Uhr: Flo & Wisch

12.00 – 13.00 Uhr: Daniel Serafin und Matakustix

13.00 – 14.00 Uhr: Caritas-Direktor Norbert Filipitsch

14.00 Uhr: Manuel Ortega

15.00 Uhr: Die Mayerin

15.15 Uhr: Eduard Kutrowatz

16.00 Uhr: Cosmo

17.00 Uhr: Adventsingen mit Chris Steger am Adventmarkt in Eisenstadt

"ORF Burgenland Klangzauber" von Schloss Tabor mit Lucas Fendrich und John Fox Band

Am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, ist der "ORF Burgenland Klangzauber" live vom Adventzauber auf Schloss Tabor (Neuhaus am Klausenbach, Bez. Jennersdorf) zu hören. Es ist bereits Tradition, dass Schauspielerin und Wahl-Burgenländerin Konstanze Breitebner eine weihnachtlichen Lesung gibt. Ab 17.00 Uhr sind Günter „Mo“ Mokesch , Sabine Stieger, die John Fox Band und Lucas Fendrich mit seinem aktuellen Album zu Gast auf Schloss Tabor. Der "ORF Burgenland Klangzauber" ist ab 13.00 Uhr auf Radio Burgenland zu hören. Ab 14.00 Uhr ist der Adventmarkt und die LICHT INS DUNKEL-Punschhütte geöffnet.

Friedenslicht 2026

Ab Dienstag, dem 22. Dezember 2026, sind Michael Pimiskern und das ORF Burgenland-Team wieder unterwegs, um das Friedenslicht im Burgenland zu verteilen. Die Stationen: Oberpullendorf, Oberwart, Jennersdorf (22. Dezember), Güssing, Stadtschlaining, Neusiedl am See (23. Dezember) und Mattersburg (24. Dezember). Das Friedenslicht kann am Heiligen Abend, von 7.00 bis 17.00 Uhr, auch im ORF-Landesstudio in Eisenstadt abgeholt werden.