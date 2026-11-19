Wien (OTS) -

30% Rabatt auf die monatliche Grundgebühr bei 5G Easy 80, ein Tarifleben lang*

Nur 16,03 Euro statt 22,90 Euro pro Monat.

Zusätzlich 1 Monat gratis bei Online-Abschluss.

Gratis-Einstiegsrouter, kein Aktivierungsentgelt, keine Servicepauschale.

Ab 19.November, für Neu- und Bestandskund:innen. Angebot ist Unlimited Mix fähig.



Mit dem neuen Black Offer macht Drei schnelles 5G Internet noch leistbarer. Ab 19. November 2026 erhalten Neu- und Bestandskund:innen für kurze Zeit einen Rabatt von 30 % auf die monatliche Grundgebühr des unlimitierten Tarifs 5G Easy 80. Die aktuelle monatliche Grundgebühr beträgt damit 16,03 Euro statt 22,90 Euro pro Monat. Zusätzlich schenkt Drei bei Online-Abschluss einen Monat Grundentgelt. Der passende Einstiegsrouter ist kostenlos inkludiert, ebenso entfallen Aktivierungsentgelt und Servicepauschale.

Mehr auf www.drei.at/5G-easy

Dauerhaft sparen beim unlimitierten Internet zuhause.

Das Black Offer gilt für Verbraucher:innen und Kleinunternehmen und kombiniert attraktive Preisvorteile mit leistungsstarkem Internet für Zuhause. Mit Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 80 Mbit/s eignet sich 5G Easy 80 für alltägliche Anwendungen wie Streaming, Homeoffice, Videotelefonie und Surfen. Dank des Tarifleben-langen Rabatts von 30 % auf die jeweils gültige monatliche Grundgebühr profitieren Kund:innen dauerhaft von einem besonders attraktiven Preis. Zusätzlich lässt sich das Angebot mit dem Drei Unlimited Mix kombinieren und bietet so weiteres Sparpotenzial für Haushalte mit mehreren Drei Produkten. Mehr auf www.drei.at/mix

Alles dabei, sofort startklar.

Neben dem Tarifleben-langen Rabatt von 30 % auf die monatliche Grundgebühr erhalten Kund:innen einen gratis Einstiegsrouter. Aktivierungsentgelt und Servicepauschale entfallen ebenfalls. Wer das Angebot online abschließt, surft den ersten Monat sogar kostenlos.

Mit dem Black Offer stellt Drei einmal mehr seinen Anspruch unter Beweis, leistungsstarke digitale Infrastruktur für möglichst viele Menschen in Österreich einfach zugänglich und leistbar zu machen.



*Black Offer gültig im Aktionszeitraum bei Neuanmeldung oder Tarifwechsel auf 5G Easy 80. 30 % Rabatt auf die jeweils gültige monatliche Grundgebühr von 5G Easy 80, solange Kund:innen den Tarif behalten. Die zum Veröffentlichungszeitpunkt gültige monatliche Grundgebühr beträgt 16,03 Euro statt 22,90 Euro. Kompatibel mit Unlimited Mix Rabatt. Details: www.drei.at/5G-easy

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division „3Scandinavia & Austria“ Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at