Klagenfurt am Wörthersee (OTS) -

Drei Persönlichkeiten, drei Kategorien, ein gemeinsames Europa: Die ehemalige EU-Kommissarin und Außenministerin Benita Ferrero-Waldner, Kärntens ehemaliger Landeshauptmann Peter Kaiser und Unternehmer Helmuth Kubin wurden am Mittwochabend im Casino Velden mit dem Europapreis EUROPAEUS 2026 geehrt. Die Laudator:innen waren Wolfgang Schüssel, Monika Kircher und Claudia Mischensky.

Europa lebt von Menschen, die über nationale Grenzen hinausdenken, Zusammenarbeit ermöglichen und politische wie wirtschaftliche Entwicklungen mitgestalten. Drei solcher Persönlichkeiten standen am 18. November 2026 im Mittelpunkt der Verleihung des Europapreises EUROPAEUS im Casino Velden am Wörthersee. Benita Ferrero-Waldner, Peter Kaiser und Helmuth Kubin wurden für ihren Beitrag zum europäischen Gedanken ausgezeichnet.

Die Auszeichnungen wurden von Landeshauptmann Daniel Fellner und Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl überreicht. Der Europapreis EUROPAEUS wird seit 2009 alle zwei Jahre gemeinsam vom Land Kärnten, der Wirtschaftskammer Kärnten und dem Forum Velden vergeben. Initiator und Organisator ist Walter Prutej vom Forum Velden. Die Verleihung verbindet unterschiedliche Perspektiven auf Europa: politische Zusammenarbeit, Bewusstsein für gemeinsame europäische Werte und wirtschaftliche Internationalisierung. Für Kärnten als Grenzregion im Alpen-Adria-Raum sind Beziehungen zu europäischen Nachbarländern von besonderem Interesse.

Benita Ferrero-Waldner: Europa als gemeinsames politisches Projekt

In der Kategorie „Bewusstseinsbildung – Europe on my mind“ wurde Benita Ferrero-Waldner, ehemalige EU-Kommissarin und österreichische Außenministerin, ausgezeichnet. In diesen Funktionen war sie über viele Jahre auf europäischer und internationaler Ebene tätig und befasste sich insbesondere mit Europas Beziehungen zu internationalen Partnern. Die Laudatio hielt Wolfgang Schüssel, ehemaliger österreichischer Bundeskanzler. Mit der Auszeichnung würdigt der EUROPAEUS Ferrero-Waldners langjähriges Wirken für europäische Zusammenarbeit und die internationale Positionierung Europas.

Peter Kaiser: Europapolitik aus der Perspektive einer Grenzregion

Den EUROPAEUS in der Kategorie „Europapolitik – History in the making“ erhielt Peter Kaiser, ehemaliger Landeshauptmann von Kärnten. Während seiner Amtszeit waren die Beziehungen zu den Nachbarregionen im Alpen-Adria-Raum und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wiederkehrende Themen der Kärntner Landespolitik. Die Laudatio hielt Monika Kircher, ehemalige Vorstandsvorsitzende von Infineon Austria und Aufsichtsrätin. Mit dem EUROPAEUS wird Kaisers Engagement für die europäische Zusammenarbeit und die Vernetzung Kärntens gewürdigt.

Helmuth Kubin: Von Kärnten auf internationale Märkte

In der Kategorie „Wirtschaft – Internationalisierung / Pioniere“ wurde Helmuth Kubin, Gründer und Geschäftsführer von Europlast sowie ehemaliger Bürgermeister von Dellach im Drautal, ausgezeichnet. Seine unternehmerische Tätigkeit steht für die internationale Ausrichtung eines Kärntner Unternehmens und für grenzüberschreitende Wirtschaftsbeziehungen. Die Laudatio hielt Claudia Mischensky, Geschäftsführerin der Industriellenvereinigung Kärnten. Im Mittelpunkt der Ehrung steht Kubins Beitrag zur wirtschaftlichen Internationalisierung und Pioniertätigkeit in Ost- und Südosteuropa.

Brigitte Ederer, Johannes Hahn, Jean-Claude Juncker, Paul Lendvai ...

Durch den Abend führte Ute Pichler, Moderatorin und Redakteurin des ORF Kärnten. Ein Kurzinterview mit Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber ergänzte das Programm. Im Anschluss an die Verleihung boten Dinnerbuffet und Musik Gelegenheit zum Austausch.

Der EUROPAEUS wurde 2009 erstmals ins Leben gerufen. Zu den bisherigen Preisträger:innen zählen unter anderem Brigitte Ederer, Johannes Hahn, Jean-Claude Juncker, Paul Lendvai, Hugo Portisch, Franz Vranitzky, Heinz Fischer, Christoph Leitl oder Alois Mock. Zufrieden mit der Entwicklung und Bedeutung des Europapreises zeigten sich auch die Jury-Mitglieder Martina Rattinger, vom EU-Verbindungsbüro des Landes Kärnten in Brüssel, Meinrad Höfferer, Direktor der Wirtschaftskammer Kärnten, und Initiator Walter Prutej vom Forum Velden. „Seit seiner erstmaligen Verleihung im Jahr 2009 hat der EUROPAEUS zunehmend an wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Bedeutung gewonnen. Heute steht er für freies Handeln, freies Denken und eine offene, freie Gesellschaft innerhalb der europäischen Gemeinschaft mit rund 450 Millionen Menschen“, so der gemeinsame Tenor der drei Jurymitglieder.

Stimmen zur Verleihung:

Daniel Fellner, Landeshauptmann von Kärnten:

„Europa lebt von Menschen, die Verantwortung übernehmen, Brücken bauen und sich über Grenzen hinweg für ein gemeinsames Miteinander einsetzen. Mit dem EUROPAEUS würdigen wir Persönlichkeiten, die genau das Vorleben und mit ihrem Engagement Europa aktiv mitgestalten. Gerade für Kärnten als Region im Herzen des Alpen-Adria-Raums ist diese europäische Verbundenheit von besonderer Bedeutung.“

Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten:

„Ein starkes Europa braucht Menschen mit Weitblick, Mut und unternehmerischer Initiative. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und internationale Vernetzung schaffen Chancen für unsere Betriebe und sichern die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts. Die diesjährigen Preisträger:innen zeigen eindrucksvoll, wie viel einzelne Persönlichkeiten für die europäische Zusammenarbeit bewegen können.“

Die Preisträger:innen 2026 im Überblick:

BEWUSSTSEINSBILDUNG – „EUROPE ON MY MIND“

Preisträgerin: Benita FERRERO-WALDNER, EU-Kommissarin a. D., Außenministerin von Österreich a. D.; Laudatio: Wolfgang SCHÜSSEL, Bundeskanzler von Österreich a. D.

EUROPAPOLITIK – „HISTORY IN THE MAKING“

Preisträger: Peter KAISER, Landeshauptmann von Kärnten a. D.; Laudatio: Monika KIRCHER, ehemalige Vorstandsvorsitzende Infineon Austria, Aufsichtsrätin

WIRTSCHAFT – „INTERNATIONALISIERUNG / PIONIERE“

Preisträger: Helmuth KUBIN, Gründer und Geschäftsführer Europlast, Bürgermeister von Dellach im Drautal a. D.; Laudatio: Claudia MISCHENSKY, Geschäftsführerin der Industriellenvereinigung Kärnten