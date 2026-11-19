Wien/Vösendorf (OTS) -

Vor wenigen Tagen wurden am rechten Ufer der Neuen Donau (Höhe Stromkilometer 9,3) zwei junge Schwäne tot aufgefunden. Die nun vorliegenden Obduktionsberichte dokumentieren bei beiden Tieren schwere stumpfe Gewalteinwirkungen mit massiven inneren Verletzungen. Tierschutz Austria erstattet Anzeige und fordert eine umfassende polizeiliche Aufklärung.

Beide Tiere befanden sich in gutem Ernährungs- und Erhaltungszustand. Hinweise auf eine tödliche Infektionskrankheit ergaben die Untersuchungen nicht. Bei einem der Jungschwäne war die Leber mehrfach eingerissen, es lagen schwere Blutungen in der Brustmuskulatur und massive Blutungen in die Bauchhöhle vor. Der zweite Schwan wies ebenfalls starke Blutungen im Brustbereich und Leberverletzungen auf. Zusätzlich wurden eine blutende Wunde am Schnabel, Verletzungen im Kopf- und Halsbereich sowie ein durchtrennter Schnabelhöcker festgestellt.

„Die Befunde sind eindeutig und erschütternd. Zwei gesunde Jungschwäne sind durch massive Gewalteinwirkung zu Tode gekommen. Das ist kein Unfall, das ist Tierquälerei“ , sagt Michaela Lehner von Tierschutz Austria. „Wir erstatten Anzeige und erwarten, dass die Todesfälle restlos aufgeklärt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Wer so etwas tut, gehört vor Gericht.“

Tierschutz Austria bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer im Oktober im Bereich der Neuen Donau (rechtes Ufer, Stromkilometer 9,3) etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu den Todesfällen geben kann, wird gebeten, sich bei der Organisation zu melden. [email protected]



Fotos (honorarfrei)

Tierschutz Austria - Wiener Tierschutzverein | Flickr