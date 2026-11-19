Wien/Sion (OTS) -

Heim-WM in Crans-Montana, eine Walliser Weltmeisterin und ein Winter, der weit über den Rennsport hinausreicht: Zwischen einzigartigen Skierlebnissen, Thermalwasser, gelebten Traditionen und einem frühen Saisonstart zeigt sich das Wallis in seiner ganzen winterlichen Vielfalt. Vom ersten Schnee bis zur großen Weltbühne entstehen Geschichten, die überraschen, berühren und Vorfreude wecken.

Die kommende Wintersaison beginnt im Wallis früh und baut sich Schritt für Schritt zu einem besonderen Höhepunkt auf. Während Saas-Fee bereits ab November die Pisten öffnet, bieten im weiteren Saisonverlauf traditionsreiche Veranstaltungen, neue Entdeckungsrouten und kreative Verbindungen von Bewegung und Erholung unterschiedliche Perspektiven auf den Walliser Winter. Spätestens im Februar steht Crans-Montana im Zentrum der internationalen Skiwelt. Für Camille Rast wird dieser Moment besonders persönlich. Das blitzschnelle Stangen-Ass aus Vétroz ist eng mit dem Val d’Anniviers verbunden und tritt bei der WM erstmals bei einem Großevent vor heimischem Publikum an.

Crans-Montana: Wo das Herz für den Skisport schlägt

Wenn vom 1. bis 14. Februar 2027 auf dem Walliser Hochplateau die FIS Alpinen Ski-Weltmeisterschaften stattfinden, kehrt das Großereignis 40 Jahre nach der legendären WM von 1987 ins Wallis zurück. Für Camille Rast ein besonderes Heimspiel. Als Technikspezialistin hat sie nur selten die Gelegenheit, vor den eigenen Fans anzutreten. „Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man zu Hause Ski fahren kann.“ Entsprechend richtet sich ihr Blick auf diesen Höhepunkt – mit großen Ambitionen. Mit ihrem Slalom-Weltmeistertitel 2025, Olympia-Silber 2026 sowie vier Weltcupsiegen im Slalom und Riesenslalom hat sich die Walliserin längst in der Weltspitze etabliert.

Ski-WM in Crans-Montana

Région Dents du Midi: 7 Routen, 2 Länder, 1 Traumgebiet

Bereit für die ultimative Skisafari? Das zu großen Teilen in der Region liegende, grenzüberschreitende Skigebiet Portes du Soleil verbindet die Schweiz und Frankreich auf spektakuläre Weise. Damit Wintersportfans in einem der größten zusammenhängenden Skigebiete der Welt mit rund 600 Pistenkilometern und 300 Pisten nie die Orientierung verlieren, führen sieben maßgeschneiderte Parcours durch den Pulverschnee. Für jedes Niveau und Interesse ist das Passende dabei: vom spielerischen Combo Fun für Familien über knackige Expertenrouten bis zur monumentalen Tour der Portes du Soleil. Ein Klick in die Bindung und schon wartet ein grenzenloses Winterabenteuer.

Winterhighlights in der Région Dents du Midi

Leukerbad: Wo Pisten-Action auf sprudelnde Quellen trifft

Im alpinen Bäderdorf verschmelzen Wintersport, unberührte Natur und tiefenwirksames Wellbeing zu einer einzigartigen Kombination. Während das Skigebiet Torrent mit abwechslungsreichen Pistenkilometern und einem spektakulären Panorama lockt, bietet die verschneite Kulisse rund um den Gemmipass mit Aktivitäten wie Langlauf oder Winterwandern magische Wintererlebnisse fernab des Trubels. Für die perfekte Regeneration nach dem Sport sorgen die traditionsreichen Thermalbäder mit ihrem natürlich warmen, mineralreichen Wasser.

Leukerbad

Belalp: Wenn die Hexen wieder los sind

Vom 9. bis 16. Januar 2027 haben auf der Belalp die Hexen wieder das Sagen – und das bereits zum 45. Mal. Absoluter Höhepunkt des Kultereignisses ist die legendäre Hexenabfahrt am 16. Januar. Vom über 3100 Meter hohen Hohstock führt die furchterregend schöne Strecke über zwölf Kilometer hinab ins Tal nach Blatten. Jedes Jahr stürzen sich über 1500 fantasievoll verkleidete Hexen und Hexer die Piste hinunter. Was einst als klassisches Skirennen begann, verbindet heute Wintersport mit einer alten Walliser Sage, schriller Party-Atmosphäre und den beliebten Witches Nights. Ein Spektakel mit starken Bildern und tiefen lokalen Wurzeln.

Hexen auf Belalp

Saas-Fee: Wo der Winter den Herbst überholt

Dank der hochalpinen Lage inmitten von 18 majestätischen Viertausendern startet Saas-Fee bereits am 1. November 2026 mit täglich geöffneten Pisten in die Wintersaison. Auf bis zu 3600 Metern wartet perfekter Pulverschnee auf dem Gletscher, während das Tal noch in spätherbstlicher Ruhe schwelgt. Auf diese idealen Bedingungen schwören auch Weltklasse-Cracks wie Camille Rast, die den Trainingshang auf der Längfluh schon für den Feinschliff nutzten. Doch der November lockt nicht nur auf die Piste. Er lädt im Tal auch zu stillen Spätherbst-Wanderungen durch goldene Lärchenwälder ein – oder zu Abenteuern im Klettersteig Gorge Alpine.

Winter im Saastal

Weitere Informationen: valais.ch