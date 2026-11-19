Wien (OTS) -

Großes Staffelfinale in Kekenberg an der Della! Zum Abschluss der zweiten Saison der ORF-Eventserie „Alles finster“ – am Montag, dem 23. November 2026, mit einer Doppelfolge um 20.15 und 21.05 Uhr in ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON – geht es für die Dorfbewohner:innen noch einmal um alles, denn Lebensmittel müssen her und der Winter kommt! Außerdem verbreitet sich die Nachricht über Plünderer aus den Städten, die ihre Runden ziehen, doch die Kekenberger:innen haben sich noch immer zu helfen gewusst. Für die zweite Staffel von „Alles finster“ standen u. a. wieder Martina Ebm, Hilde Dalik, Miriam Fussenegger, Michael Edlinger, Tambet Tuisk, Lukas Watzl, Christian Strasser, Bettina Mittendorfer, Michael A. Grimm und Julia Edtmeier sowie Rainer Wöss, Ben Winkler, Jakob Seeböck, Tobias Resch und Simon Hatzl vor der Kamera. Im Regiesessel nahm Holger Barthel Platz, für die Drehbücher zeichnet erneut Selina Gina Kolland verantwortlich. Weitere Informationen zur Serie sind unter https://presse.ORF.at zu finden.

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Folge 5 (Montag, 23. November 2026, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON)

Bernhard (Jakob Seeböck) will seinen Plan, sich nach Afrika durchzuschlagen, in die Tat umsetzen, doch er geht nicht allein. Julia (Julia Edtmeier) und Patrick (Michael Edlinger) wissen, dass sie vor Franz (Rainer Wöss) die Lebensmittel aus dem Bunker bergen müssen, sonst haben die Kekenberger das Nachsehen. Unterstützung bekommen sie dabei von Georg (Tobias Resch) und Klaus (Lukas Watzl). Auch bei Jens (Michael A. Grimm) und Carola (Bettina Mittendorfer) hängt der Haussegen schief, und Agnes (Martina Ebm) muss sich eingestehen, dass Edi wohl nicht mehr am Leben ist. Inzwischen kommt über Funk die Nachricht, dass plündernde Banden aus den Städten, wo die Lebensmittelsituation noch viel schlimmer ist, zu den Dörfern unterwegs sind. Und der Winter steht vor der Tür – das Leben ist also für die Dorfbewohner:innen nicht einfacher geworden.

Folge 6 (Montag, 23. November 2026, 21.05 Uhr, ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON)

Mucking wird von einem bewaffneten Mob überfallen. Zwischen Patrick und Laura (Miriam Fussenegger) kommt es endlich zu einem Wiedersehen, was bei Norbert (Christian Strasser) nicht nur positive Gefühle auslöst. Doch nun stehen andere Dinge als persönliche Befindlichkeiten im Vordergrund: Es heißt für Mucking und Kekenberg, sich gemeinsam gegen die Plünderer zu bewaffnen, denn am Ende der langen Dunkelheit geht es ums nackte Überleben. Und es wären nicht die Kekenberger, hätten sie nicht auch hier wieder einen genialen Plan B.

Die zweite Staffel von „Alles finster“ ist eine Produktion der Allegro Film in Koproduktion mit ORF, gefördert von FISAplus, Fernsehfonds Austria und Land NÖ, in Zusammenarbeit mit Film in Austria (ABA).

„Alles finster“ auf ORF ON streamen

Die neuen Folgen der zweiten Staffel von „Alles finster“ können bereits sieben Tage vor ORF-1-Ausstrahlung auf ORF ON gestreamt werden, wo auch die erste Saison zum Wiedersehen zur Verfügung steht.

Martina Ebm, Laurence Rupp, Tobias Moretti und Barbara Auer ab 30. November in neuer ORF/ARD-Degeto-Thriller-Miniserie „Gnadenlos – Gegen das Gesetz“ in ORF 1

Eine düstere Vergangenheit, ein Netz aus Lügen, der Kampf um die Wahrheit und die Frage nach Recht und Gerechtigkeit: Mit „Gnadenlos – Gegen das Gesetz“ erzählt ORF 1 am 30. November sowie am 7. und 14. Dezember 2026 jeweils Montag um 20.15 und 21.05 Uhr (vorab auf ORF ON) die zutiefst persönliche Geschichte einer Frau, die sich ihr Leben zurückerkämpft. Im Mittelpunkt der neuen sechsteiligen ORF/ARD-Degeto-Thriller-Miniserie steht Martina Ebm als gebrochene Kriminalbeamtin Lea Bleck, die wegen des vermeintlichen Mordes an ihrer Mutter acht Jahre schuldlos im Gefängnis saß, schließlich in ihren Job beim LKA Salzburg zurückkehrt und alles daransetzt, den wahren Mörder zu finden. An der Seite von Martina Ebm spielt ein hochkarätiges Ensemble um Laurence Rupp, Tobias Moretti und Barbara Auer. In weiteren Rollen sind u. a. auch Stephan Kampwirth, Stefan Gorski, Naomi Simmonds, Paul Wollin, Sohel Altan Gol, Tobias Resch, Anna Rieser und Petra Morzé zu sehen. Die Dreharbeiten gingen 2025 in Salzburg und Wien über die Bühne. Regie führte Umut Dağ nach Drehbüchern von Sven S. Poser (Head Writer), Marie-Therese Thill, Rebekka Reuber und Holger Joos. „Gnadenlos – Gegen das Gesetz“ ist eine Produktion der Prater Film, einem Unternehmen der ndF-Gruppe, im Auftrag der ARD Degeto und des ORF, gefördert von FISAplus, Fernsehfonds Austria und Land Salzburg.