Wien (OTS) -

Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 21. November 2026, um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Zähneputzen – nicht nur für die Mundgesundheit

Gesunde Zähne sind wichtig für das Gebiss, aber auch für das Herz, für die Gefäße – und sogar für das Gehirn. Schlecht gepflegte oder schlecht versorgte Zähne und entzündetes Zahnfleisch hingegen bedeuten eine Gesundheitsgefahr für den ganzen Körper. Immer mehr Forschungsergebnisse zeigen, dass Keime aus dem Mundraum Infarkte sowie Demenzerkrankungen antreiben können. In atherosklerotischen Plaques – also Ablagerungen in den Blutgefäßen – konnte man jüngst Bakterien-DNA aus dem Mundraum nachweisen, und es gibt Hinweise darauf, dass diese Plaques besonders instabil sind, d.h. eher aufplatzen und dadurch Herzinfarkte oder Schlaganfälle auslösen können, erläutert eine Expertin der Universitätszahnklinik Wien. Gestaltung: Christian Kugler

Studiogespräch: Zahngesundheit in Österreich

Wie gut steht es um die Zahngesundheit in Österreich? Während die zahnärztliche Versorgung fachlich auf höchstem Niveau ist, zeigt eine aktuelle Studie eine besorgniserregende Zahl: Vier von zehn Menschen haben schon einmal aus Kostengründen auf eine Zahnbehandlung verzichtet. Viele schieben Zahnarztbesuche auf, vor allem Zahnersatz wird als teuer empfunden. Dabei geht es nicht nur um ein schönes Lächeln. Parodontitis, Karies, Fehlstellungen und Zahnfleischerkrankungen können die Mundgesundheit erheblich beeinträchtigen und wirken sich auf den gesamten Organismus aus. Laut Statistik leiden drei von vier Menschen im Laufe ihres Lebens einmal an Parodontitis. Mehr als 50 Prozent des Zahnverlustes ist darauf zurückzuführen, erklärt der Wiener Zahnmediziner und Kieferchirurg DDDr. Lukas Hingsammer.

Flauschige Helfer – gut gegen Zahnarztangst

Zahnarztbesuche lösen bei vielen Menschen Stress und Angst aus. In einer Zahnarztpraxis in Gloggnitz in Niederösterreich sorgt deshalb Therapiehund Susi für mehr Gelassenheit. Ihr Einsatz findet unter strengen hygienischen Maßnahmen und nur bei unblutigen Behandlungen statt. Maximal zweimal täglich unterstützt sie Patientinnen und Patienten. Der Grund für ihre beruhigende Wirkung: Das Streicheln eines Hundes kann nachweislich Stresshormone wie Cortisol senken und die Ausschüttung von Oxytocin fördern. Damit ein Hund diese Aufgabe übernehmen kann, braucht es eine spezielle Ausbildung. Therapiehunde müssen ruhig bleiben, sich in ungewohnten Situationen sicher verhalten und erkennen können, wann eine Pause nötig ist. Besonders Kinder profitieren von der tierischen Unterstützung. Gestaltung: Larissa Putz

„Bewusst gesund“-Tipp zu Thema Ferritin

Ferritin ist ein Eiweiß, das Eisen im Körper speichert. Ein erhöhter Ferritinwert kann auf zu viel Eisen, aber auch auf Entzündungen, Lebererkrankungen oder Stoffwechselstörungen hinweisen. Oft wird er zufällig bei einer Blutuntersuchung entdeckt. Weitere Blutwerte helfen, die Ursache abzuklären. Bei einer tatsächlichen Eisenüberladung können sogenannte Aderlässe helfen. Wann erhöhte Werte bedenklich sind und welche Behandlung sinnvoll ist, erklärt Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Humor – die Wissenschaft hinter dem Witz

Schon in der Antike wurden Witze gesammelt und aufgeschrieben. Aber welche Witze erzählt man sich heute weiter? Gemeinsam mit dem Arzt und Kabarettisten Omar Sarsam bittet „Bewusst gesund“ Menschen auf der Straße, ihren Lieblingswitz zu erzählen. Wenn wir einen Witz hören oder eine komische Szene beobachten, arbeiten viele Hirnregionen zusammen. Schon auf dem Weg zur Pointe bilden wir Erwartungen. Kommt es anders als gedacht, deuten wir das Gehörte oder Gesehene neu. Die Psychologin und Humorforscherin Ilona Papousek erklärt, warum es dabei manchmal darauf ankommt, sich in andere hineinzuversetzen. Diese Fähigkeit nennt die Psychologie „Theory of Mind“. Im renommierten Wissenschaftsmagazin PNAS vertrat jüngst eine Linguistin aus den USA sogar die These, dass eloquente Menschen, die Wörter gewitzt und clever verwenden, nicht erst heute beliebt sind, sondern wahrscheinlich schon immer einen evolutionären Vorteil hatten, auch als Sprache noch sehr rudimentär war. Gestaltung: Christoph Hofer