Wien (OTS) -

Vier linke Hände, ein Lokal in der österreichischen Provinz und ein Abend, der garantiert anders verläuft als geplant: Am Freitag, dem 20. November 2026, ist die ORF-Premiere der Kabarettaufzeichnung „Rubey & Schwarz: Das Restaurant“ um 20.15 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON zu sehen. Manuel Rubey und Simon Schwarz servieren darin eine gnadenlos selbstironische Tour de Force zwischen Groteske, Situationskomik und politischer Satire – und scheitern mit größter Hingabe. Danach geht es um 21.35 Uhr mit „Was gibt es Neues?“ weiter: Bei Oliver Baier rätseln dieses Mal Michael Niavarani, Verena Scheitz, Rudi Schöller, Malarina und Viktor Gernot über Begriffe wie „Stöhnbier“ und „Kluftspion“.

„Rubey & Schwarz: Das Restaurant“ (20.15 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Wer zwei der beliebtesten heimischen Schauspieler dabei zusehen möchte, wie sie sich mit gnadenloser Selbstironie durch ein gastronomisches Desaster spielen, ist bei „Das Restaurant“ genau richtig. Manuel Rubey und Simon Schwarz wagen sich als überzeichnete Versionen ihrer selbst in die Spitzengastronomie der österreichischen Provinz, scheitern auf jede erdenkliche Art und Weise und nehmen das Publikum dabei in ein wildes Wechselbad aus Groteske, Situationskomik und politischer Satire mit. Der Abend steckt voller Überraschungen: nervtötend gut gelaunte Radiomoderatoren, eine Dorfpolizistin mit Vorliebe für Rothaarige, ein kärntnerisch sprechendes Nazi-Eichhörnchen und Aztekensalbei mit halluzinogener Wirkung. Hier passiert nie das, was das Publikum erwartet, aber es bereitet größtes Vergnügen.

„Was gibt es Neues?“ (21.35 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Zum 160. Jahrestag des ersten Patents auf ein pedalbetriebenes Fahrrad wird bei „Was gibt es Neues?“ ordentlich in die Lachmuskeln getreten: Oliver Baier möchte von Michael Niavarani, Verena Scheitz, Rudi Schöller, Malarina und Viktor Gernot unter anderem wissen, was ein „Stöhnbier“ ist. Die Frage nach einem geretteten Büffel in Bangladesch wird zu einer der besten Fragen in der Geschichte der Sendung gekürt, Staunen ist garantiert! Die Promifrage stellt in dieser Woche Schauspieler Cornelius Obonya, er möchte wissen: Was ist ein „Kluftspion“?