Wien (OTS) -

Wenn Armin Assinger am Montag, dem 23. November 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zur „Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“ lädt, nehmen wieder vier Prominente auf den Ratestühlen Platz: Moderatorin, Schauspielerin und Kabarettistin Verena Scheitz, Sänger und Songwriter COSMÓ, Schauspieler Ferdinand Seebacher und Kabarettist Berni Wagner versuchen – mit Wissen, logischem Denken, Bauchgefühl und dem taktisch richtigen Einsatz ihrer Joker – jeweils bis zu 75.000 Euro für den guten Zweck zu erspielen. Die Gewinne werden in diesem Jahr von Spar Österreich, Grazetta und dem Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn zur Verfügung gestellt.

Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen in gewohnter Manier bis zu 15 Quizfragen beantworten. Das ist eine davon:

Welches Ereignis soll Kaiser Franz Joseph mit den Worten: „G'stunken hat's und g'sehn hat man nix!“ kommentiert haben?

A: Autofahrt in Bad Ischl

B: Freudenauer Pferderennen

C: Hofball in der Hofburg

D: Besuch der Kapuzinergruft

Vier Prominente spielen für LICHT INS DUNKEL: Ferdinand Seebacher, Verena Scheitz, COSMÓ und Berni Wagner

Ferdinand Seebacher über Wissensstärken und -schwächen: „Ich bin wie ein Schweizer Messer, ich weiß alles ein bisschen und nichts g‘scheit. Mit Musikthemen zum Beispiel hätte ich Schwierigkeiten.“ Über die Motivation: „Es ist für einen guten Zweck, deshalb freut es mich total, dass ich dabei sein darf. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich nervöser bin, als bei allen Aufführungen oder Dreharbeiten bisher. Man will ja auch abliefern.“ Über seine Risikobereitschaft: „Ich will nicht zu viel riskieren, denn es geht um den guten Zweck, da würde ich nicht ins Blaue raten. Mehr auf Sicherheit spielen, aber trotzdem für ‚Licht ins Dunkel‘ möglichst viel Geld lukrieren, das ist das Ziel.“

Verena Scheitz über Wissensschwächen und -stärken: „Ganz schlecht bin ich in Naturwissenschaften, Biologie oder Geografie, diese Themen müssen schon im unteren Fragenlevel kommen, sonst müssen mir die Kollegen helfen oder meine tollen Telefonjoker. Meine Stärken sind Theater, Literatur, Kunst und ein bisschen Geschichte.“ Über ihre Risikobereitschaft: „Ich zocke überhaupt nicht gerne, das ist gar nicht in meinen Genen. Wenn es um Geld geht, bin ich vorsichtig und wenn es noch dazu für einen guten Zweck ist, bin ich besonders vorsichtig.“ Über ihre Strategie: „Ziel sind natürlich die 75.000 Euro und das werden wir vor allem mit Tarnen, Täuschen und Tricksen versuchen und im besten Fall mit Wissen. Sonst werde ich durch unauffällige Zeichensetzung die Kollegen um Hilfe bitten. Und man darf einfach keine Angst haben, insofern werde ich einfach mein Bestes geben.“

COSMÓ: „Ich habe schon Respekt davor, weil auf eine Bühnenperformance kann man sich vorbereiten und proben, aber hier ist das anders, da muss man improvisieren und manchmal auch um die Ecke denken“. Über Wissensstärken und -schwächen: „Ich bin nicht sehr geografie- und geschichteaffin, Wirtschaft ist auch nicht mein Spezialgebiet, diese Themen überlasse ich dann lieber meinen Telefonjokern. Gut bin ich mittlerweile bei ESC-Fragen und Naturwissenschaft liegt mir auch.“ Über seine Risikobereitschaft: „Privat zocke ich schon gerne, aber diesmal ist es ja für ‚Licht ins Dunkel‘ – für einen wunderbaren Zweck – wenn ich mir nicht sicher bin, würde ich dann doch eher verzichten.“ Über seine Strategie: „Ich möchte nicht zu leichtsinnig sein, mir die Joker gut einteilen und auch auf mein Bauchgefühl achten, das hat bei mir immer ganz gut geklappt.“

Berni Wagner über Wissensstärken und -schwächen: „Bei Fußball und Adelshäusern habe ich meine Schwächen, bei Popkultur, Filmen, Musik kenne ich mich ganz gut aus. Biologie sollte ich können, das habe ich ja studiert, merke aber auch, dass da mein Wissen schwindet und durch unsinnige Kabarettwitze ersetzt wird. Bei Geisteswissenschaft bin ich auch nicht völlig auf der Nudelsuppe dahergeschwommen, aber es gibt natürlich verschiedene Schwierigkeitsgrade. Bei diesen Themen habe ich mir aber vorgenommen keinen Joker zu nehmen.“ Über seine Risikobereitschaft: „Ich würde mit meinem Geld eher zocken, aber es geht um einen guten Zweck, da bemüht man sich, und es wäre blöd, für jemand anderen zu versagen. Vielleicht packt mich das Spielfieber und ich verzocke alles, aber ich glaube nicht. Meine Strategie ist es, einfach alles zu wissen.“

Der Fragenbaum zur „Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“

Auch bei der ORF-„Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“ umfasst der Fragenbaum 15 knifflige Wissensfragen aus verschiedenen Gebieten und reicht bis zur 75.000-Euro-Frage. Insgesamt könnten die vier Kandidatinnen und Kandidaten somit 300.000 Euro für LICHT INS DUNKEL erspielen.

Als Unterstützung stehen wie gewohnt der 50:50-Joker, der Kandidaten-Joker und der Telefon-Joker zur Verfügung.

Frage 1: 100 Euro

Frage 2: 200 Euro

Frage 3: 300 Euro

Frage 4: 400 Euro

Frage 5: 500 Euro

Frage 6: 1.000 Euro

Frage 7: 2.000 Euro

Frage 8: 4.000 Euro

Frage 9: 6.000 Euro

Frage 10: 10.000 Euro

Frage 11: 15.000 Euro

Frage 12: 25.000 Euro

Frage 13: 35.000 Euro

Frage 14: 50.000 Euro

Frage 15: 75.000 Euro

Service für hörbeeinträchtigtes Publikum

„Die Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“ wird umfassend barrierefrei ausgestrahlt. Für die gehörlosen und hörbehinderten Zuschauer:innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf ORF ON Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem wird die Sendung mit Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) angeboten und vom ÖGS-Dolmetsch-Team Sabine Zeller und Lydia Sammer live übersetzt – zu sehen auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 W (in SD via Antenne) und auf ORF ON via Live-Stream. Die barrierefreien Sendungen stehen auf on.ORF.at auch als Video-on-Demand zur Verfügung.