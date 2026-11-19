Wien (OTS) -

Ein Mond am Himmel, einer mitten im Park: Am Dienstag, 24. November 2026, bietet KLANGLICHT IM PARK – THE SOUND OF LIGHT im Schwarzenberggarten am Schloss Belvedere ein außergewöhnliches Erlebnis. Während über Wien der Supermond aufgeht, leuchtet im historischen Garten ein zweiter Mond: die sieben Meter große Kunstinstallation „Museum of the Moon“ des international renommierten Künstlers Luke Jerram. Naturphänomen und zeitgenössische Kunst treffen an diesem Abend aufeinander und machen den Schwarzenberggarten zu einem besonderen Ausflugsziel.

Bereits nach dem ersten Monat zieht KLANGLICHT IM PARK eine erfreuliche Zwischenbilanz: Mehr als 10.000 Besucher:innen aus dem In- und Ausland haben sich bereits von der Licht- und Klangkunst begeistern lassen – die Publikumsresonanz ist überaus positiv.

Zwei Monde und eine außergewöhnliche Kunstlandschaft

Der Supermond erscheint aufgrund seiner vergleichsweisen geringen Entfernung zur Erde etwas größer und heller als ein gewöhnlicher Vollmond. Bei KLANGLICHT IM PARK kommt es zum kosmischen Rendezvous: Luke Jerrams „Museum of the Moon“ bringt den Erdtrabanten in beeindruckender Detailtreue auf die Erde. Die sieben Meter große Lichtskulptur basiert auf NASA-Aufnahmen der Mondoberfläche und wird von einer eigens komponierten Klanglandschaft begleitet. Bei klarem Himmel können Besucherinnen und Besucher somit gleich zwei Monde erleben – den echten über Wien und seine künstlerische Interpretation mitten im Schwarzenberggarten.

Doch auch abseits des Mondes gibt es viel zu entdecken: Insgesamt 16 Licht- und Klanginstallationen verwandeln den historischen Garten in eine außergewöhnliche Kunstlandschaft. Miriam Hamann verbindet in ihrer Lichtskulptur „Terre Roulante“ Astronomie, Wissenschaft und Kunst, während Javier Riera mit „Mirror of Insights“ Licht und geometrische Formen durch die Landschaft fließen lässt. Das Künstlerduo Hartung & Trenz verwandelt mit „Lichtwege“ eine historische Sichtachse in einen poetischen Raum aus Sprache und Licht. In „Brocken 5.6“ von Yasuhiro Chida scheint das Licht den Besucherinnen und Besuchern zu folgen, während Joschua Hohenbrinks „Afterglow“ eine schwingende Schaukel als Erinnerung an vergangene Zeiten erscheinen lässt. Das Grazer Künstlertrio OchoReSotto wiederum verwandelt mit „Liminal“ die historische Grotte in einen Raum zwischen Wirklichkeit und Illusion.

Kunst entdecken, staunen und gemeinsam erleben

Ob als romantischer Spaziergang zu zweit, Familienausflug oder besonderer Abend mit Freund:innen – KLANGLICHT IM PARK bietet bis zum 10. Jänner 2027 zahlreiche Gelegenheiten, die Winterabende auf außergewöhnliche Weise zu verbringen. Zwischen leuchtenden Kunstinstallationen, alten Bäumen und verwunschenen Wegen lädt der Schwarzenberggarten dazu ein, gemeinsam Zeit zu genießen und die besondere Atmosphäre aus Licht, Klang und Natur zu erleben. Ergänzend begleiten Audioguides für Kinder und Erwachsene auf Deutsch und Englisch den Rundgang und erzählen Wissenswertes über die Kunstwerke und den historischen Garten. Die deutschsprachige Erwachsenenfassung wird von Schauspielerin Hilde Dalik gesprochen, die Kinderversion von Flora.

Besonders für Familien hält KLANGLICHT IM PARK in der Adventzeit einige Überraschungen bereit: An allen vier Adventsonntagen erhält jedes Kind eine eigene Gratis-Laterne inklusive liebevoll gestaltetem Stickerbogen, um sein ganz persönliches Licht zum Leuchten zu bringen. Mit dem KLANGLICHT Klebeheft und Entdeckerinnenpass können sich die kleinen Gäste außerdem auf eine spielerische Entdeckungsreise durch den Park begeben. Auch preislich ist für Familien gesorgt: Kinder bis einschließlich fünf Jahre haben freien Eintritt, mit dem Familienticket können zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder gemeinsam die Licht- und Klangkunst entdecken – ob Eltern, Großeltern oder andere Lieblingsmenschen.

Auch für Unternehmen, Vereine, Reisegruppen und private Gruppen bietet KLANGLICHT IM PARK attraktive Möglichkeiten, die Licht- und Klangkunst gemeinsam zu erleben. Ob als Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, Afterwork oder stimmungsvoller Abend mit Freund:innen und Arbeitskolleg:innen. Auf Anfrage sind auch individuelle Gruppenarrangements und reservierte Bereiche im Winter Garden möglich.

Ob vor, während oder nach dem Spaziergang durch die leuchtende Kunstlandschaft – der stimmungsvolle Winter Garden lädt mit hausgemachtem Punsch und warmem Essen zum gemütlichen Verweilen ein. Gemeinsam mit der gastronomischen Infrastruktur des Stöckl im Park bietet er den passenden Rahmen, um die Winterabende mitten in Wien auch kulinarisch zu genießen.

KLANGLICHT IM PARK – THE SOUND OF LIGHT

23. Oktober 2026 bis 10. Jänner 2027

Ab Dämmerung bis 22:00 Uhr

Schwarzenberggarten am Schloss Belvedere

Prinz-Eugen-Straße 25, 1030 Wien

Supermond am 24. November 2026: Zwei Monde über Wien. Der astronomische Supermond trifft auf Luke Jerrams sieben Meter große Lichtinstallation „Museum of the Moon“.

Inspirierende Adventsonntage für Familien und Kinder: Am 29. November sowie am 6., 13. und 20. Dezember 2026 erhält jedes Kind eine eigene Laterne mit Stickerbogen.

Gruppenreservierungen: Bereits ab zehn Personen gibt es Gruppenrabatte: Gruppen von 10 bis 19 Personen erhalten 10 % Ermäßigung, ab 20 Personen sind es 15 % und ab 40 Personen 20 %. Für ein rundum gelungenes gemeinsames Erlebnis empfiehlt sich die Vorabreservierung eines eigenen Bereichs im Winter Garden. Gruppenanfragen und Reservierungen: [email protected] oder https://klanglichtimpark.at/inquiry

Ticketpreise:

Montag bis Donnerstag : Erwachsene ab 15 Jahren: 14,90 Ꞓ | Kinder von 6 bis 14 Jahren: 9,90 Ꞓ | Familienticket: 44,90 Ꞓ

Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen : Erwachsene ab 15 Jahren: 24,90 Ꞓ | Kinder von 6 bis 14 Jahren: 14,90 Ꞓ | Familienticket: 54,90 Ꞓ

Kinder bis einschließlich fünf Jahre haben freien Eintritt. Das Familienticket gilt für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder.

Information & Tickets: https://klanglichtimpark.at

Der Einlass erfolgt in gestaffelten Zeitfenstern, damit alle Besucher:innen das Kunsterlebnis in entspannter Atmosphäre genießen können. Eine frühzeitige Buchung wird empfohlen, um die gewünschte Einlasszeit zu sichern.

Bildmaterial: https://www.picdrop.com/hoanzl/3SWbWh1tvK

Presseinformationen: https://klanglichtimpark.at/presse-material