Wien (OTS) -

Die Heizsaison hat begonnen. Damit steigt auch die Gefahr durch Kohlenmonoxid (CO): Laut Kuratorium für Verkehrssicherheit ereignen sich in Österreich im mehrjährigen Durchschnitt rund 200 CO-Vergiftungen pro Jahr, mehr als ein Drittel davon in den Heizmonaten Dezember bis Februar.

Wie wichtig regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen durch die Rauchfangkehrer sind, verdeutlicht eine interne Erhebung der Wiener Rauchfangkehrer für das Jahr 2025. Demnach wurden allein bei Gasgeräten in Wien rund 12.000 Mängeln erkannt. In rund 5.200 Fällen waren diese so schwerwiegend, dass eine vorübergehende Sperre des Gasgerätes erforderlich war.

Die Wiener Rauchfangkehrer geben deshalb zum Start in den Winter fünf praktische Tipps, mit denen Haushalte nicht nur sicher, sondern auch kostensparend heizen können.

„Eine gut gewartete Heizungsanlage ist eine sichere Heizungsanlage – und sie spart bares Geld. Sicherheit und Sparen gehen beim Heizen Hand in Hand“, sagt Michael Gerhard Cesnek, Innungsmeister der Wiener Rauchfangkehrer.

Die fünf Checks der Wiener Rauchfangkehrer

Hauptkehrung nicht versäumen: Bei der jährlichen Hauptkehrung überprüft der Rauchfangkehrer sämtliche Feuerstätten und Abgasanlagen. Seit 2012 kontrolliert er in Wien dabei auch, ob ausreichend Verbrennungsluft nachströmen kann. Diese Überprüfung ist besonders wichtig, da durch die zunehmend dichtere Bauweise von Gebäuden und den Einsatz von Ablufteinrichtungen, wie etwa Dunstabzugshauben oder WC- und Badezimmerlüftern, die Verbrennungsluftversorgung beeinflusst werden kann. Abgasmessung und Wartung: Die Abgasmessung zeigt, neben der Kohlenmonoxidkonzentration (CO-Konzentration) und anderen Parametern im Abgas auch den Abgasverlust der Feuerstätte. Richtig eingestellte und gewartete Thermen sowie Durchlauferhitzer verbrauchen bis zu zehn Prozent weniger, stoßen weniger Schadstoffe aus und halten länger. CO- und Rauchwarnmelder montieren: Kohlenmonoxid ist unsichtbar und geruchlos und kann daher unbemerkt zur lebensgefährlichen Gefahr werden. Ein hochwertiger CO-Warnmelder in der Nähe einer Gastherme oder eines Ofens erkennt eine gefährliche Kohlenmonoxidkonzentration und warnt rechtzeitig mit einem lauten Alarmsignal. Neben CO-Warnmeldern gehören auch Rauchwarnmelder zu einer zeitgemäßen Sicherheitsausstattung jeder Wohnung – unabhängig davon, ob eine Feuerstätte vorhanden ist. In Wien sind Rauchwarnmelder bei Neu- und Umbauten bereits seit 2008 verpflichtend vorgeschrieben. Aber auch in älteren Wohnungen ohne gesetzliche Nachrüstpflicht sind sie eine wichtige Sicherheitsmaßnahme, da sie frühzeitig vor gefährlichem Brandrauch warnen und im Ernstfall Leben retten können. Neuer Ofen nur mit Befund: Für jeden neuen Ofen, Kamin oder Pelletofen braucht es einen positiven Befund des zuständigen Rauchfangkehrers. Am besten lässt man sich schon vor dem Kauf beraten: Passt der Ofen zum Kamin, stimmt der Rohrdurchmesser, gibt es das CE-Zeichen? Das erspart teure Fehlkäufe, etwa über Online-Plattformen. Richtig heizen: Heizkörper frei lassen und nicht mit Wäsche verhängen. Im Ofen nur trockenes, unbehandeltes Holz verwenden, keine Kartons oder Zeitungen. Und: Ein Grad weniger Raumtemperatur spart rund sechs Prozent Heizkosten.

„Viele unterschätzen, wie viel eine richtig eingestellte und gewartete Therme ausmacht. Mit einer Abgasmessung und einer regelmäßigen Wartung schonen Haushalte ihre Geldbörse, die Umwelt und ihre Gesundheit“, so Cesnek. „Doch auch bei guter Wartung sollte man auf zusätzliche Sicherheit nicht verzichten. Ein CO-Warnmelder ist dabei wie ein Airbag im Auto: Im Idealfall braucht man ihn nie, doch im Ernstfall kann er Leben retten. Wichtig ist, auf hochwertige, geprüfte Geräte zu setzen.“

Weitere Tipps und Erklärvideos zum sicheren Heizen sowie den Kontakt zum zuständigen Rauchfangkehrer gibt es unter https://www.rauchfangkehrer.wien/.