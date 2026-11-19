Wien (OTS) -

eBay ist bei der diesjährigen Vienna Comic Con mit einem eigenen Stand und täglichen Live-Shopping-Streams vertreten. Pünktlich zum Event zeigen eBay-Daten: Was früher im Kinderzimmer lag, wird heute minütlich online gesucht und erzielt Rekordpreise.

Rekordpreis: Die teuerste Sammelkarte, ein Glurak aus dem allerersten Pokémon-Set, wurde um 140.000 US-Dollar verkauft.

Die teuerste Sammelkarte, ein Glurak aus dem allerersten Pokémon-Set, wurde um 140.000 US-Dollar verkauft. Gefragt im Sekundentakt: eBay-Nutzer:innen weltweit suchen mehr als 180 Mal pro Minute nach Glurak.

eBay-Nutzer:innen weltweit suchen mehr als 180 Mal pro Minute nach Glurak. Retro ist zurück: Nach Tamagotchi wird auf eBay alle zwei Minuten gesucht, nach Furby alle drei Minuten.

Nach Tamagotchi wird auf eBay alle zwei Minuten gesucht, nach Furby alle drei Minuten. Marvel-Fieber: Weltweit suchen eBay-Nutzer:innen mehr als 140 Mal pro Minute nach Marvel.

Am 21. und 22. November wird die Messe Wien zum Treffpunkt für Fans von Comics, Anime, Gaming und Popkultur. Was auf der Vienna Comic Con gefeiert wird, ist auch auf eBay stark gefragt: Aktuelle Daten zeigen, dass vor allem Sammelkarten, Figuren und Gadgets aus den 90er- und 2000er-Jahren gesucht werden. Am eigenen Stand bietet eBay Live-Shopping-Streams und eine KI-Fotobox, die personalisierte Sammelkarten druckt.

eBay Collected Report 2026

Am 17. November hat eBay den eBay Collected Report 2026 veröffentlicht. Der jährliche Bericht zu globalen Sammeltrends basiert auf Marktplatzdaten von 136 Millionen aktiven Käufer:innen. Ein Highlight ist eine Pikachu-Illustrator-Karte, das einzige Exemplar dieser Karte mit der Bestbewertung für perfekten Zustand: Sie wurde um 16,492 Millionen US-Dollar verkauft und hält damit den Allzeit-Auktionsrekord für Sammelkarten. Als die ersten LEGO-Pokémon-Sets vorgestellt wurden, schnellten auch die Suchanfragen nach „LEGO Pokémon“ auf eBay um mehr als 1.000 Prozent in die Höhe.

Der vollständige Bericht ist unter eBay Collected 2026 abrufbar.

Marvel, Anime & Manga: Wonach Comic-Con-Fans suchen

Von Jänner bis August 2026 suchten eBay-Nutzer:innen weltweit mehr als 140 Mal pro Minute nach Marvel. Auch Anime ist stark gefragt: Eine Sammelkarte mit Zorro, einem der Helden aus One Piece, wurde um 130.000 US-Dollar verkauft. Und auch neue Manga-Titel legen deutlich zu: Von „Kagurabachi“ wurden mehr als sechsmal so viele Artikel verkauft wie im Vorjahreszeitraum.Bei den klassischen Comics war „Absolute Batman #1“ die meistgesuchte Einzelausgabe, zu den gefragtesten Reihen zählten Spider-Man, X-Men und Spawn.

Pokémon: Glurak an der Spitze

140.000 US-Dollar für ein Glurak sind kein Einzelfall: Jede der zehn teuersten Pokémon-Karten, die im ersten Halbjahr 2026 auf eBay verkauft wurden, erzielte mehr als 70.000 US-Dollar, und Glurak ist gleich fünfmal in dieser Liste vertreten. Eine seltene Pikachu-Karte ging um 135.000 US-Dollar weg. Mit mehr als 17 Millionen Suchanfragen zwischen Jänner und September war Pokémon der meistgesuchte Begriff in der Kategorie Sammeln. Entscheidend für den Preis ist der Zustand: Alle Karten in den Top Ten erhielten von professionellen Bewertungsdiensten die höchstmögliche Note 10.

Retro-Gadgets: Vom Kinderzimmer auf den Marktplatz

Was bei vielen Erwachsenen Kindheitserinnerungen weckt, ist für eine neue Generation zum Trend schlechthin geworden. Neben Tamagotchi sind auch Furby (alle drei Minuten gesucht), Camcorder (alle vier Minuten) und Klapphandys (alle fünf Minuten) gefragt. Monster High schaffte es mit mehr als 3,4 Millionen Suchanfragen erstmals unter die zehn meistgesuchten Sammelbegriffe auf www.ebay.com.

eBay Live: Shopping in Echtzeit, direkt vom Comic-Con-Stand

Zweimal täglich sendet eBay Live direkt vom eBay-Stand: Verkäufer:innen präsentieren Sammlerstücke vor der Kamera, während die Zuschauer:innen in Echtzeit mitbieten und kaufen können, darunter exklusive Comics des Händlers ComicKingDE. Wer nicht vor Ort ist, kann das Geschehen auch von zu Hause aus über die eBay-App oder am Desktop verfolgen.Im September 2026 wurde ein Booster-Pack zum 30-jährigen Pokémon-Jubiläum mit knapp 100.000 US-Dollar zum bisher teuersten Verkauf auf eBay Live.

Und wer selbst zum Sammlerstück werden möchte, sollte bei der KI-Fotobox vorbeischauen: Sie verwandelt ein Porträt in eine personalisierte, gedruckte Sammelkarte zum Mitnehmen.

eBay auf der Vienna Comic Con: Halle A, Stand A0102

Über eBay

eBay Inc. (Nasdaq: EBAY) ist ein weltweit führendes Handelsunternehmen, das Menschen miteinander verbindet und Gemeinschaften aufbaut, um wirtschaftliche Chancen für alle zu schaffen. Die Technologie von eBay ermöglicht es, Millionen von Käufer:innen und Verkäufer:innen in mehr als 190 Märkten weltweit Handel zu treiben, zu wachsen und erfolgreich zu sein.Das 1995 in San Jose, Kalifornien gegründete Unternehmen ist heute einer der weltweit größten und dynamischsten Online-Marktplätze, auf dem Kunden eine breite Auswahl an preiswerten und einzigartigen Produkten entdecken können. Im Jahr 2025 verzeichnete eBay ein Bruttowarenvolumen (GMV) von 79,6 Milliarden US-Dollar.Weitere Informationen über das Unternehmen und sein globales Portfolio an Online-Marken finden Sie unter www.ebayinc.com.