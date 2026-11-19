St. Pölten (OTS) -

Die Fahrbahn der Wiener Neustädter Straße im Zuge der Landesstraße L 141 zwischen Bad Erlach und Pitten wurde auf einer Länge von rund 0,6 Kilometern erneuert. Die Arbeiten führte die Straßenmeisterei Wiener Neustadt gemeinsam mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region durch. Die Asphaltierungsarbeiten wurden von der Firma PORR ausgeführt. Die Gesamtkosten für die Fahrbahnerneuerung beliefen sich auf rund 260.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Aufgrund zahlreicher Fahrbahnschäden wie starken Verdrückungen, Netzrissen und Spurrinnen entsprach die Landesstraße L 141 südlich von Bad Erlach zwischen Bad Erlach und Pitten zuletzt nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Der NÖ Straßendienst entschied daher, die Fahrbahn im Abschnitt von Kilometer 12,25 bis Kilometer 12,85 zu erneuern. Die L 141 wird in diesem Bereich von durchschnittlich rund 5.000 Fahrzeugen pro Tag befahren.

Für die Fahrbahnerneuerung wurden auf einer Gesamtfläche von rund 4.200 Quadratmetern etwa 13,5 Zentimeter der bestehenden Fahrbahn abgefräst. Anschließend wurde die Fahrbahn mit einer zehn Zentimeter starken Binderschicht und einer 3,5 Zentimeter starken Deckschicht wiederhergestellt. Die Heißmischgutarbeiten konnten innerhalb von rund einer Woche unter halbseitiger Sperre des Baubereiches durchgeführt werden. Danach wurden die erforderlichen Bodenmarkierungen aufgebracht sowie die Straßenausrüstung wiederhergestellt und die Bankette an den Neubestand angepasst.