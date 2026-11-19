Wien (OTS) -

Ein:e Spielteilnehmer:in aus Oberösterreich darf sich seit Mittwochabend Lotto-Millionär:in nennen. Gleich der erste von zwei Tipps auf einem Lotto Normalschein enthielt mit 3, 16, 17, 18, 23 und 44 die „sechs Richtigen“ und brachte damit einen Solo-Sechser in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Damit geht es bei der nächsten Ziehung am Sonntag erneut um einen Starttopf von 1,2 Millionen Euro für den oder die Sechser.

Einen Fünfer mit Zusatzzahl gab es diesmal nicht. Hier geht es am Sonntag nun um einen Jackpot, im Topf liegen dann rund 160.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es bei keiner der beiden Ziehungen einen Sechser. Wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wurde die Gewinnsumme aus dem Sechser-Rang jeweils auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Bei der ersten Ziehung erhalten die 17 Fünfer jeweils 7.278 Euro, bei der zweiten Ziehung gibt es 38 Fünfer, die jeweils 3.256 Euro gewinnen.

Für die beiden LottoPlus Sechser der nächsten Ziehung am Sonntag warten jeweils rund 100.000 Euro.

Joker

Auch beim Joker gab es am Mittwoch einen Solo-Gewinn. Ein:e Spielteilnehmer:in aus der Steiermark hatte mit dem ersten von zwei Tipps die richtige Joker-Kombination auf dem Tippschein stehen und auch das „Ja“ angekreuzt. Dafür gibt es rund 162.000 Euro.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Mittwoch, 18. November 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen