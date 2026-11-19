Wien (OTS) -

Wer versteht, wie die Welt funktioniert, kann sie mitgestalten. Von dieser Überzeugung ausgehend entwickelten Otto Neurath, Marie Neurath (geborene Reidemeister) und ihr Team ab 1925 im Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum in Wien eine Bildsprache, die bis heute weltweit wirkt: ISOTYPE. Am 18. November 2026 eröffnete das G&WM die neue Dauerausstellung ISOTYPE. Eine Bildsprache für alle, mit einem Grußwort von Bezirksvorsteher Michael Luxenberger und über 100 Gästen aus Kunst, Kultur und Bildung.

Fokus auf Marie Neurath

Einen besonderen Fokus legt die Ausstellung auf Marie Neurath, die neben Otto Neurath oft übersehen wird, obwohl sie ISOTYPE nach seinem Tod 1945 über Jahrzehnte weitergeführt und entscheidend geprägt hat. Ihre Arbeit, etwa an Kinderbüchern, zeigt, worum es dem Team von Anfang an ging: Wissen für alle zugänglich zu machen. «ISOTYPE steht für Aufklärung, Demokratie und Beteiligung. Die visuelle Methode macht ökonomische und gesellschaftliche Zusammenhänge für alle Bevölkerungsschichten verständlich und schafft so die Grundlage für demokratische Teilhabe. ISOTYPE ist Geschichte – und trotzdem aktuell», sagt Kurator Günther Sandner, Politikwissenschaftler, Historiker und Biograf von Otto Neurath.

Aktueller denn je

«Wie erklärt man die Welt, ohne sie zu verkomplizieren? Die Antwort von Otto Neurath, Marie Neurath und ihrem Team war die Wiener Methode der Bildstatistik, später ISOTYPE genannt. Unsere neue Ausstellung zeigt die demokratische Idee dahinter: Gesellschaftliche und wirtschaftliche Zusammenhänge sollen für möglichst viele Menschen verständlich werden. Angesichts der heutigen Flut an Zahlen und Grafiken ist dieser Anspruch hochaktuell», sagt Geschäftsführer Andreas Lehner.

ISOTYPE als Methode im G&WM

Das G&WM entwickelt ISOTYPE auch für die heutige Vermittlungsarbeit weiter. «Für mich als Projektleitung ist ISOTYPE dabei nicht nur Inhalt, sondern auch Methode: Im Team hinterfragen und transformieren wir. Zudem beziehen wir die Erfahrungen, Lebenswelten und Rückmeldungen unserer Besucher:innen in die Weiterentwicklung der Angebote ein», sagt Christiane Thenius. Ganz im Sinne von ISOTYPE sind die einführenden Ausstellungstexte in Einfacher Sprache verfasst.

Mit Unterstützung von:

Stadt Wien

Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport

Oesterreichische Nationalbank