Wien (OTS) -

Annemarie Schlack übernimmt die Geschäftsführung von Teach For Austria (TFA). Die Juristin und langjährige NGO-Managerin bringt umfassende Erfahrung in der Führung gemeinnütziger Organisationen und im Einsatz für Kinder- und Menschenrechte mit. Gemeinsam mit dem bestehenden Führungsteam will sie die Arbeit von TFA weiterentwickeln und dazu beitragen, dass faire Bildungschancen stärker im öffentlichen Bildungssystem verankert werden.

Teach For Austria setzt sich seit 2012 dafür ein, dass Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien faire Chancen auf hochwertige Bildung erhalten. Im Rahmen des zweijährigen Social Leadership Programms arbeiten speziell ausgebildete TFA Fellows an Kindergärten und Schulen mit besonders herausfordernden Rahmenbedingungen. Die Erfahrung aus dieser Arbeit soll künftig noch stärker genutzt werden, um gemeinsam mit Partner:innen Ansätze für mehr Bildungsfairness zu entwickeln, die auch über einzelne Bildungsstandorte hinaus wirksam werden.

„Teach For Austria zeigt seit 15 Jahren, dass Bildungsfairness machbar ist: mit Menschen, die in Kindergärten und Schulen Verantwortung übernehmen und danach in der ganzen Gesellschaft wirken. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team genau daran zu arbeiten. Ich starte mit vielen Gesprächen und einem genauen Blick darauf, was bei TFA heute schon wirkt, und setze mit dem Team dort Schwerpunkte, wo wir für Kinder am meisten bewirken", sagt Annemarie Schlack, GF von TFA.

Langjährige Erfahrung in Führung und Organisationsentwicklung

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Führung von Non-Profit-Organisationen, darunter als Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich und von SOS-Kinderdorf Österreich, bringt Annemarie Schlack Expertise in Leadership, Organisationsentwicklung und Governance sowie langjährige Erfahrung in nationalen und internationalen Netzwerken mit.

Bei Teach For Austria arbeitet Schlack mit einem erfahrenen Führungsteam zusammen, das die Bereiche Programm und Ausbildung, Organisationsentwicklung, Partnerschaften und Fundraising verantwortet. Gemeinsam mit Fellows, Alumni und Partner:innen aus dem Bildungswesen will TFA daran arbeiten, dass bewährte Ansätze für faire Bildungschancen stärker im öffentlichen Schulsystem genutzt werden können.

Über Teach For Austria

Teach For Austria ist eine gemeinnützige Organisation, die sich seit 2012 für Bildungsfairness in Österreich einsetzt. Wir wählen herausragende Hochschulabsolvent:innen und Young Professionals aus und trainieren sie in einer zweijährigen, intensiven Ausbildung dafür, an besonders herausfordernden Kindergärten und Schulen wirken zu können. Durch ihre Arbeit tragen unsere TFA Fellows dazu bei, die Bildungschancen von Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen nachhaltig zu verbessern.