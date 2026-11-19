Wien (OTS) -

Wie verändert Künstliche Intelligenz die öffentliche Finanzkontrolle? Welche Chancen bietet die digitale Transformation für die Prüftätigkeit? Diese und weitere Zukunftsfragen standen im Mittelpunkt eines internationalen Erfahrungsaustausches im Stadtrechnungshof Wien. Direktor Werner Sedlak empfing am 18. November 2026 eine hochrangige Delegation des Board of Audit and Inspection (BAI) der Republik Korea im Palais Obentraut, dem Sitz des Stadtrechnungshofes Wien.

Im Zentrum der Gespräche standen aktuelle Entwicklungen im Prüfungswesen, insbesondere die Möglichkeiten und Herausforderungen beim Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) sowie die zunehmende Digitalisierung von Prüfungsprozessen.

Digitale Prüfmethoden und Künstliche Intelligenz im Fokus

„Der internationale Erfahrungsaustausch ist gerade in Zeiten der digitalen Transformation von besonderer Bedeutung. Er ermöglicht es, voneinander zu lernen, bewährte Ansätze aufzugreifen und neue Perspektiven für die eigene Prüftätigkeit zu entwickeln. Denn die Herausforderungen, vor denen öffentliche Kontrolleinrichtungen stehen, machen nicht an Landesgrenzen halt“, betonte Direktor Sedlak.

Die koreanische Delegation unter der Leitung von BAI-Kommissarin LIM Sun-Sook, der auch Direktorin LEE Jiyoun, Rechnungsprüferin HAN Minjoo sowie KO Ahra, Koordinatorin für internationale Angelegenheiten, angehörten, tauschte sich mit Direktor Sedlak und den Prüfern des Stadtrechnungshofes Wien, Robert Ahm (Data Analyst) und Günter Fradinger, über den aktuellen Stand der digitalen Transformation in beiden Kontrolleinrichtungen aus.

Neben konkreten Praxisbeispielen digital gestützter Prüfungen wurden auch ausgewählte Prüfungsfälle im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz erörtert. Dabei zeigte sich, dass die beiden Institutionen trotz unterschiedlicher organisatorischer Rahmenbedingungen und großer geografischer Distanz vor vergleichbaren Herausforderungen stehen.

Der Besuch bot Gelegenheit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Prüfpraxis zu beleuchten sowie Erfahrungen mit neuen technologischen Entwicklungen auszutauschen. Zugleich unterstrich das Treffen die Bedeutung des internationalen Dialogs für eine zukunftsorientierte und wirkungsvolle öffentliche Kontrolle.

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