Wien (OTS) -

Vizekanzler und Kunst- und Kulturminister Andreas Babler gratuliert heute der Staatsoper und ihrem Direktor Bogdan Roscic zur Steigerung der Besucherzahlen in der Saison 2025/26. „Die Staatsoper ist ein absolutes Vorzeigehaus. Mit der Spielstätte NEST hat die Staatsoper 2024 ein neues, spannendes Experiment für junges Opernpublikum geschaffen. Die Sitzplatzauslastung stieg sogar auf höchstem Niveau nochmals von 99,86 auf 99,89 Prozent, die Kartenumsätze übertrafen erstmals 44,2 Mio. Euro. Mit Kartenangeboten beispielweise um 25 Euro für Unter-27-jährige wird dabei trotzdem nicht auf die Leistbarkeit vergessen. Das zeigt auch der Anstieg der Besucherzahlen von 643.397 auf 648.915 in der Spielzeit 2025/26. Die Staatsoper weist damit einen Eigendeckungsgrad von über 40 Prozent aus. Der Bund bleibt durch die Sicherung des Budgets auch in Sparzeiten ein verlässlicher Partner auf diesem Erfolgsweg“, führt der Vizekanzler die beeindruckende Bilanz aus.

Gleichzeitig steht die mit Spannung erwartete Premiere von „Ariadne auf Naxos“ in der Regie von Barrie Kosky und mit Dirigent Franz Welser-Möst am Sonntag bevor, betont Babler: „Mit Barrie Kosky und Franz Welser-Möst lädt Bogdan Roscic zwei internationale Größen der Oper zu ihrer ersten gemeinsamen Arbeit ein. Ich wünsche der Staatsoper viel Erfolg und dem Publikum viel Freude bei einem der Höhepunkte der laufenden Spielzeit nach der alle Rekorde brechenden vergangenen Saison.“