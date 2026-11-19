- 19.11.2026, 09:29:02
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Kinderrechte sind noch lange nicht verwirklicht!
Kinderfreunde fordern mehr Engagement und Mut bei der Umsetzung
Aus unserer täglichen Arbeit mit tausenden Kindern in ganz Österreich wissen wir, wie vielfältig die Sorgen der Kinder sind. Das Recht auf Schutz vor Gewalt bedeutet auch, dass wir sie vor den vielen hasserfüllten und nicht-kindgerechten Inhalten in den Sozialen Medien schützen müssen. Es bedeutet weiters, dass junge Menschen, die in Konflikt mit dem Gesetz kommen, besser rechtzeitig vor den negativen Einflüssen in ihrer Kindheit geschützt werden müssen und eine sehr intensive Begleitung dabei brauchen, wieder auf die richtige Bahn zu kommen“.
Anlässlich des Internationalen Kinderrechtetags am 20.11. sind Kinderfreundinnen und Kinderfreunde in ganz Österreich aktiv, um Kinder und ihre verbrieften Rechte zu feiern, aber auch auf die vielen noch nicht erfüllten Kinderrechte aufmerksam zu machen.
Dabei steht heuer das Recht auf Schutz vor Gewalt im Fokus und dementsprechend wird an hunderten Orten gemeinsam mit Kindern Gewalt an Kindern im wahrsten Sinne des Wortes angekreidet.
Darüber hinaus möchte Jürgen Czernohorszky, Bundesvorsitzender der Österreichischen Kinderfreunde, auf weitere kinderrechtliche Baustellen in Österreich hinweisen:
„Aus unserer täglichen Arbeit mit tausenden Kindern in ganz Österreich wissen wir, wie vielfältig die Sorgen der Kinder sind. Das Recht auf Schutz vor Gewalt bedeutet auch, dass wir sie vor den vielen hasserfüllten und nicht-kindgerechten Inhalten in den Sozialen Medien schützen müssen. Es bedeutet weiters, dass junge Menschen, die in Konflikt mit dem Gesetz kommen, besser rechtzeitig vor den negativen Einflüssen in ihrer Kindheit geschützt werden müssen und eine sehr intensive Begleitung dabei brauchen, wieder auf die richtige Bahn zu kommen“.
„Kinderrechte sichern aber auch die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, und das bedeutet für uns jedenfalls auch, dass Kinder, die hier Leben und ihre Zukunft hier verbringen werden, auch Teil dieser Gesellschaft sein sollen, indem sie als Österreichische Staatsbürger:innen anerkannt werden,“ ergänzt Daniela Gruber-Pruner, Bundesgeschäftsführerin der Österreichischen Kinderfreunde.
Czernohorszky rundet den Kinderrechte-Appell ab, in dem er darauf hinweist, „
dass wir jedem einzelnen Kind eine sorgenfreie Kindheit schulden! Ohne materielle Not, ohne durch Flucht von Elternteilen getrennt zu sein, ohne lange Wartefrist auf Diagnose oder passende Therapie und vieles mehr. Alle Akteur:innen in Politik und Verwaltung sind in der Verantwortung, tagtäglich einen Schritt in eine Zukunft zu machen, in der ALLEN Kindern ALLE Rechte gewährt werden!“
Rückfragen & Kontakt
Österreichische Kinderfreunde
Karin Blum
Telefon: 06506626620
E-Mail: [email protected]
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