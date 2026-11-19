Wiener Neustadt (OTS) -

Ab 19. November 2026 zeigt die Sammlung Werner Trenker im Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt Werke von Monika Kus-Picco. Die von Klaus Albrecht Schröder kuratierte Schau rückt Kus-Piccos Arbeiten aus Naturstoffen ins Zentrum.

Monika Kus-Picco verwandelt Medikamente, pharmazeutische Wirkstoffe und Heilpflanzen in außergewöhnliche Farbpigmente. Ihre Werke erzählen von Körper und Biografie, von Krankheit, Heilung und der jahrhundertealten Kraft der Natur. Dabei verbindet die Künstlerin ein einzigartiges Materialkonzept mit einer ebenso sinnlichen wie kraftvollen abstrakten Malerei. So wird Farbe zum Träger von Erinnerung und gelebtem Leben und jedes Gemälde zu einem besonderen Ort der Heilung und des Versprechens.

Das Material für ihre abstrakte Malerei besteht – abgesehen vom Träger – ausschließlich aus Substanzen, die in der Medizin eingesetzt werden. In den gezeigten Arbeiten kommen Rinden, Blüten und Wurzeln in Pulverform zum Einsatz.

Werner Trenker, Unternehmer und Kunstsammler, präsentiert damit nicht zum ersten Mal Werke aus seiner Sammlung in seiner Heimatstadt Wiener Neustadt. „Monika Kus-Picco ist eine Position, die, neben der Qualität ihrer singulären Arbeiten, alleine aufgrund ihres künstlerischen Konzepts einen Fixplatz in unserer Sammlung mehr als verdient hat. Die Werke, die wir in Wiener Neustadt zeigen, machen die leise, pflanzliche Seite ihrer Malerei erlebbar“, so Trenker.

Farben mit Geschichte

„Jede grundlegende Erneuerung der Malerei beginnt mit einer Erweiterung oder Veränderung jener Stoffe, aus denen Bilder entstehen“, so Kurator Prof. Dr. Klaus Albrecht Schröder.

Der Ausgangspunkt dieser Arbeitsweise liegt im Biografischen. Auslöser war die frühe Demenzerkrankung ihrer Mutter, die Kus-Picco zunächst in Malerei und Fotografie verarbeitete. Inzwischen setzt sie Medizin nicht mehr nur als Thema, sondern als Material ein. Die Herkunft der Substanzen und ihre Wirkung im Körper prägen die Aussagen der Bilder, noch bevor man sie betrachtet.

„Medikamente werden bei Kus-Picco zu Speichern individueller Lebensgeschichten. Sie bewahren Erinnerungen und werden durch ihren malerischen Einsatz zum Träger menschlicher Erfahrung. Ohne ihre malerische Autonomie aufzugeben, formiert sich ein Begriff des Bildes, der die Geschichte des Porträts auf überraschende Weise erweitert“, so Schröder.

Zurück zu den Wurzeln der Medizin

Die Pflanzenbilder führen zu den Anfängen der Heilkunde und zugleich zu Kus-Piccos eigener Herkunft. Die 1973 in Wien geborene Künstlerin hat brasilianische Wurzeln. Ihre Großmutter wuchs im Regenwald bei Indigenen auf und gab das Wissen um die Heilkraft der Natur an die Enkelin weiter, die es schon als Kind kennenlernte. 2024 war Kus-Picco als Artist in Residence in Brasilien. 2025 zeigte das Museum Josephinum in Wien ihre Ausstellung „The Art of Medication“, in der sie Werke aus schulmedizinischen Substanzen und aus indigener Heilkunde in einen Dialog brachte. Die Pflanzenbilder wirken leiser als ihre expressiven Arbeiten mit Medikamenten, und diese Zurückhaltung gehört zum Konzept. Abgebildet wird keine Natur, entscheidend ist, was die jeweilige Pflanze im Körper bewirkt. Im Bildaufbau zählt jeder Pflanzenteil gleich viel.

„Als Kind habe ich bei meiner Großmutter erlebt, dass Heilen mit der Natur beginnt. In den Pflanzenbildern kehre ich zu diesem Wissen zurück“, so Künstlerin Monika Kus-Picco.

Nächste Station São Paulo

Die nächste große Ausstellung folgt 2027 in Brasilien. Das Museum of Contemporary Art at the University of São Paulo (MAC/USP) widmet Kus-Picco ab 2. Oktober 2027 sechs Monate lang eine umfassende Einzelausstellung. Im Mittelpunkt stehen Arbeiten, in denen sich Kunst und Lebensgeschichte der Künstlerin verschränken und die bis in die Gegenwart reichen.

Die Ausstellung „MONIKA KUS-PICCO“ ist von 19. November 2026 bis 10. Jänner 2027 im Museum St. Peter an der Sperr, Johannes-von-Nepomuk-Platz 1, 2700 Wiener Neustadt, zu sehen.