Wien (OTS) -

Beim 19. Bundeskongress der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) im Austria Center Vienna wurde Mag. Dr. Eckehard Quin als Vorsitzender wiedergewählt. Beim Bundeskongress am 18. und 19. November 2026 stellten die rund 1000 Delegierten die personellen und inhaltlichen Weichen für die nächsten fünf Jahre.

„Ich bedanke mich herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen. Es bestärkt mich darin, mich weiterhin mit ganzer Kraft für alle von der GÖD vertretenen Bediensteten einzusetzen. Unsere Kolleginnen und Kollegen übernehmen jeden Tag große Verantwortung für unser Land. Sie können sich darauf verlassen, dass wir als Gewerkschaft ihre Anliegen weiterhin mit Nachdruck vertreten“, betont Quin anlässlich seiner Wiederwahl.

Mit 86,50 Prozent der Stimmen wurde Quin beim diesjährigen Bundeskongress mit großer Mehrheit als Vorsitzender bestätigt. Quin führt die GÖD seit September 2023. Eine seiner Prioritäten für die kommende Funktionsperiode ist die spürbare Entlastung der Beschäftigten. Dafür fordert er von der Dienstgeberseite eine vorausschauende Personalplanung und rechtzeitige Nachbesetzungen, damit erfahrene Kolleginnen und Kollegen ihr Wissen weitergeben können.

Neues Präsidium für die kommenden fünf Jahre gewählt

Als stellvertretende Vorsitzende wurden Dipl.-Päd.in Daniela Rauchwarter, MA, Mag.a Romana Deckenbacher, BEd, Mag. Johann Zöhling, Stefan Seebauer, BA MA, Mag.a Ursula Hafner, Stefan Kroyer und Reinhard Zimmermann gewählt. „Wir wollen die Arbeitsbedingungen im Öffentlichen Dienst weiter verbessern und die Interessen unserer Kolleginnen und Kollegen gemeinsam mit Nachdruck vertreten“, erklärt die stellvertretende GÖD-Vorsitzende Daniela Rauchwarter.

Öffentlich Bediensteten gebührt Respekt und Anerkennung

„Die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst sichern Bildung, Gesundheit, innere und äußere Sicherheit, Umwelt- und Klimaschutz, Rechtsstaatlichkeit und eine funktionierende Verwaltung. Ihre Arbeit schafft Verlässlichkeit für die Bevölkerung und ist eine wesentliche Grundlage für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung Österreichs. Ein starker Öffentlicher Dienst sichert, was Österreich lebenswert macht“, hält Quin in seiner Antrittsrede fest und fordert die Dienstgeberseite auf, entlastende Maßnahmen zu setzen: „Die hohe Qualität öffentlicher Leistungen darf nicht dauerhaft davon abhängen, dass die Beschäftigten an ihre Belastungsgrenzen und darüber hinaus gehen“, hält Quin fest.

Veränderungen gemeinsam mit den Beschäftigten gestalten

Als weiteren Arbeitsschwerpunkt nennt Quin die fortschreitende Digitalisierung. „Der Erfolg der Digitalisierung muss sich daran messen lassen, ob sie die Kolleginnen und Kollegen entlastet und die öffentlichen Leistungen für die Bevölkerung verbessert. Der Mensch muss dabei stets im Mittelpunkt bleiben“, erklärt Quin.

Auch bei künftigen Reformen setzt Quin auf Mitbestimmung und Sozialpartnerschaft: „Die Beschäftigten kennen die Herausforderungen aus ihrer täglichen Arbeit. Ihre Erfahrung muss in Veränderungen einfließen. Gemeinsam mit unseren Personalvertreterinnen und Personalvertretern werden wir für Lösungen eintreten, die den Öffentlichen Dienst stärken und der Bevölkerung zugutekommen.“