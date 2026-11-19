St. Pölten (OTS) -

Die Arbeiten für die Geh- und Radwegverbindung zwischen Niederleis (Bezirk Mistelbach) und Thomasl (Bezirk Korneuburg) sind abgeschlossen. Der neue Geh- und Radwegabschnitt wurde kürzlich offiziell seiner Bestimmung übergeben. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 650.000 Euro. Davon werden 60 Prozent vom Land Niederösterreich in Kombination mit Fördermitteln des Bundes und 40 Prozent von der Gemeinde Niederleis getragen.

Nach der bereits erfolgten Fertigstellung des kombinierten Geh- und Radweges zwischen den Ortschaften Nodendorf und Niederleis wurde nun im Rahmen eines zweiten Bauabschnitts die Verbindung zwischen Niederleis und Thomasl umgesetzt. Die neu errichtete Radverkehrsanlage beginnt bei der Einmündung in die asphaltierte Verlängerung der Bahnstraße in Niederleis. Von dort führt die Trasse zunächst als Fahrradstraße östlich entlang des Niederleiser Bachs bis zur Kreuzung mit der Landesstraße B 40 (Mistelbacher Straße). Anschließend verläuft sie als kombinierter Geh- und Radweg westlich des Niederleiser Bachs bis zur Einmündung in die bestehende „Blauburger-Radroute“ südlich des Taschlbachs.

Die rund 1.645 Meter lange Radverkehrsanlage wurde mit einem entsprechenden Konstruktionsaufbau ausgeführt. Der etwa 1.470 Meter lange Fahrradstraßenabschnitt weist eine asphaltierte Breite von drei Metern zuzüglich eines beidseitigen Banketts von bis zu 0,50 Metern auf. Der rund 175 Meter lange Geh- und Radwegteilabschnitt wurde mit einer Asphaltbreite von 2,5 Metern ausgeführt und beidseitig mit einem 0,25 Meter breiten Bankett versehen. Für die Überquerung des Niederleiser Bachs und des Taschlbachs wurden zudem zwei neue Fahrradbrücken errichtet. Die Arbeiten führte die Firma Held & Francke in einer Bauzeit von rund sechs Monaten durch. Die Förderabwicklung erfolgte durch den NÖ Straßendienst.