Wien (OTS) -

Österreich setzt sich konsequent dafür ein, dass auch Lebensmittelimporte aus Drittstaaten den hohen europäischen Standards entsprechen müssen. Im Mittelpunkt steht der Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten, die Qualität und Sicherheit der Lebensmittel sowie faire Wettbewerbsbedingungen für die heimische Landwirtschaft.



Die für heute geplante Abstimmung über eine Lockerung der Importbeschränkungen für brasilianisches Geflügelfleisch wurde unter anderem auf Initiative Österreichs von der Tagesordnung genommen, da keine qualifizierte Mehrheit zu erwarten war. Eine weitere Behandlung ist für Dezember vorgesehen. Bis dahin bleiben die bestehenden Importbeschränkungen aufrecht.



Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig: „Die Konsumentinnen und Konsumenten erwarten sich beim Einkauf höchste Qualität und keine Lebensmittel, die unter geringeren Standards produziert wurden. Es kann nicht sein, dass unsere heimischen Bäuerinnen und Bauern strengste Auflagen erfüllen müssen, während bei Importen aus Drittstaaten andere Maßstäbe angelegt werden. Wir werden nicht zulassen, dass unsere hohen Standards aufgeweicht werden und unsere bäuerlichen Familienbetriebe dadurch noch stärker unter Druck geraten. Wer auf unserem Markt verkaufen will, muss sich auch an unsere Spielregeln halten“.



Hintergrund sind die strengen europäischen Vorgaben zum Einsatz von Antibiotika zur Wachstumsförderung oder Leistungssteigerung in der Tierhaltung. Es bestehen weiterhin offene Fragen, ob die Einhaltung dieser Vorschriften bei Importen aus Brasilien ausreichend und dauerhaft sichergestellt werden kann. Dabei geht es insbesondere um die Kontrolle des Antibiotikaeinsatzes und der Futtermittel.



Österreichs Bäuerinnen und Bauern investieren laufend in Tiergesundheit, hohe Produktionsstandards und umfassende Kontrollen. Diese Anforderungen müssen auch für Lebensmittelimporte aus Drittstaaten gelten.



Hintergrundinfos:

Warum bestehen Importbeschränkungen gegen Brasilien?

Grund für die Sperre ab 3. September 2026 war die mangelhafte Einhaltung von EU-Tierhaltungsvorschriften insbes. betr. Schutz vor antimikrobiellen Resistenzen (Einsatz von Antibiotika in der TIerproduktion)

Nach EU-Vorschriften sind Antibiotika zur Wachstumsförderung oder Leistungssteigerung sowie für die Humanmedizin reservierte Wirkstoffe in der Tierhaltung verboten. Rechtsgrundlage ist insbesondere Artikel 118 der EU-Verordnung 2019/6 über Tierarzneimittel sowie die Delegierte Verordnung (EU) 2023/905.

Brasilien konnte keine ausreichenden Garantien vorlegen, dass diese Vorgaben in seinen Produktions- und Kontrollsystemen eingehalten werden.

Daher wurde Brasilien aus der entsprechenden EU-Liste gestrichen.

Seit 3. September sind die betroffenen Neueinfuhren ohne die erforderlichen Zertifizierungen nicht mehr zulässig.

Warum steht die Wiederzulassung jetzt zur Abstimmung?