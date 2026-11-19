Wien (OTS) -

Wie rasch kann Europa im Krisenfall Truppen und Material über Grenzen hinweg bewegen – und wie widerstandsfähig sind die Verkehrsnetze? Mit dieser Frage beschäftigte sich die Veranstaltung „Railways for Europe’s Readiness – Militärische Mobilität als neue europäische Priorität“ von ÖBB und Europäischer Bewegung Österreich (EBÖ) in Kooperation mit der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich im Haus der Europäischen Union in Wien. Im Mittelpunkt standen die Lehren aus dem Ukraine-Krieg, die Schlüsselrolle der Bahn sowie die Verbindung ziviler und militärischer Anforderungen an die kritische Infrastruktur.

Brigadier Klaus Anderle, Leiter der Abteilung für Militärpolitik im Bundesministerium für Landesverteidigung, unterstrich im Impulsvortrag die militärische Dimension: „Der Ukraine-Krieg zeigt deutlich, dass militärische Mobilität eine entscheidende Voraussetzung für die Verteidigungsfähigkeit ist. Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur, rasche Truppenverlegungen und eine widerstandsfähige Logistik sind ebenso wichtig wie der Schutz kritischer Infrastruktur vor Bedrohungen durch Drohnen und Präzisionswaffen sowie der Abbau bürokratischer Hindernisse. Daher gilt es, die Verkehrsinfrastruktur gezielt an militärische Erfordernisse anzupassen und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit innerhalb Europas weiter zu stärken. Militärische Mobilität ist mehr als eine reine Transportfrage: Sie ist eine strategische Voraussetzung für die Verteidigungsfähigkeit Österreichs und der Europäischen Union sowie für die Sicherheit und Resilienz Europas.“

Europas Schienensystem resilient machen

Andreas Matthä, Vorstandsvorsitzender der ÖBB Holding AG, verwies auf die Hürden im europäischen Bahnverkehr: „Europa spricht seit Jahrzehnten vom einheitlichen europäischen Eisenbahnraum. Die ehrliche Bilanz lautet: Wir haben ihn noch immer nicht erreicht. Unterschiedliche technische Systeme, nationale Regeln und langwierige Verfahren bremsen grenzüberschreitende Verkehre bereits im Alltag. In einer Krise werden diese Brüche zu einem Sicherheitsrisiko. Dabei geht es nicht darum, die Bahn zu militarisieren. Es geht darum, Europas Schienensystem so leistungsfähig, interoperabel und widerstandsfähig zu machen, dass es seine zivile Funktion auch unter außergewöhnlichen Bedingungen erfüllen kann.“

Geopolitik- und Sicherheitsexpertin Velina Tchakarova hob hervor: „Militärische Mobilität ist längst keine rein logistische Frage mehr, sondern ein zentraler Baustein europäischer Handlungsfähigkeit, und damit ein Thema, das Verkehrspolitik, Verteidigung und Geopolitik untrennbar miteinander verbindet. Entscheidend ist, wie rasch Personal, Fahrzeuge und Versorgungsgüter im Krisenfall durch Europa bewegt werden können und welche Anforderungen, aber auch Chancen daraus für die Bahn und andere strategische Infrastruktur entstehen.“

Patrick Lobis, Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich, unterstrich die Notwendigkeit gemeinsamer Regeln und Investitionen: „Nur mit einer effizient vernetzten und funktionierenden Schieneninfrastruktur kann Europa Bedrohungen schnell begegnen. Dafür harmonisieren wir mit dem Paket zur militärischen Mobilität die in der EU geltenden Rechtsvorschriften. Darüber hinaus haben wir vorgeschlagen, die einschlägigen Mittel im nächsten EU-Budget von bisher 1,7 Mrd. EUR auf 17,7 Mrd. EUR zu verzehnfachen.“

EBÖ-Präsident Christoph Leitl betonte, dass Europa in Sicherheitsfragen gemeinsam und entschlossen handeln muss. „Dazu gehört nicht nur eine glaubwürdige Verteidigungsfähigkeit, sondern auch eine Infrastruktur, auf die wir uns im Krisenfall verlassen können. Die Bahn verbindet Länder und Wirtschaftsräume – sie ist damit auch ein wichtiger Faktor europäischer Handlungsfähigkeit. Österreich sollte diese gemeinsame Aufgabe aktiv mitgestalten“, so Leitl.

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