Salzburg (OTS) -

Wie kann Gewaltprävention an Österreichs Schulen wirksam und nachhaltig verankert werden? Dieser Frage widmet sich im DomQuartier Salzburg die Fachkonferenz „Bildungsallianz gegen Gewalt“ am Freitag, 27. November. Veranstaltet wird sie von der Bildung gegen Gewalt GmbH, einer von Pingping Gu initiierten Wiener Initiative, die Präventionsangebote für Schulen in Österreich entwickelt. Gemeinsam mit dem Centre for Markets, Culture and Ethics der Päpstlichen Universität zum Heiligen Kreuz diskutieren Expertinnen und Experten aus Politik, Justiz, Wissenschaft und Bildungsverwaltung sowie Vertreterinnen und Vertreter kirchlicher und öffentlicher Schulträger über Fundament, Bedeutung und Potenzial von Gewaltprävention im Schulsystem. Vorgestellt werden dabei auch neue Angebote der Bildung gegen Gewalt GmbH und des Instituts für Gewaltprävention und Konfliktmanagement (IFGK).

Hochkarätiges Programm

Nach einer Grußbotschaft von Landeshauptfrau Mag. Karoline Edtstadler zeigt HS-Prof. Priv.-Doz. Dr. Roland Bernhard in seiner Keynote, wie schulische Persönlichkeitsbildung Gewalt vorbeugen kann. Univ.-Prof. Dr. Georg Lienbacher, Mitglied des Verfassungsgerichtshofes, beleuchtet die rechtliche Absicherung des Gewaltschutzes. In zwei Diskussionsrunden erörtern Vertreterinnen und Vertreter kirchlicher und öffentlicher Schulträger, des Bildungsministeriums, der Justiz und der pädagogischen Praxis, welche konkreten Schritte Schulen heute setzen können – von Präventionsmaßnahmen und Demokratiebildung über die Fortbildung von Lehrkräften bis zur Zusammenarbeit mit Eltern.

„Gewalt, Mobbing und digitaler Hass machen nicht an Schultoren halt – und sie lassen sich nicht mit Einzelmaßnahmen lösen. Mit der Bildungsallianz bringen wir Schulen, Behörden, Wissenschaft und Praxis an einen Tisch, damit Prävention dort ankommt, wo sie gebraucht wird: im Schulalltag“, so Pingping Gu, Initiatorin und Geschäftsführerin der Bildung gegen Gewalt GmbH.

Für die Konferenz in Salzburg sind noch Restplätze verfügbar; um Anmeldung wird gebeten.

Neuer Vorstand für das IFGK: Matthias Neumayr wird Obmann

Auch auf institutioneller Ebene erhält die Gewaltprävention Verstärkung: Pingping Gu hat die Initiative ergriffen, das Wiener IFGK zu unterstützen und fortzuführen. Als Obmann konnte Univ.-Prof. Dr. Matthias Neumayr gewonnen werden – von 2018 bis 2023 Vizepräsident des Obersten Gerichtshofs und heute Professor am Institut für Zivilrecht der Johannes Kepler Universität Linz. Ihm zur Seite stehen Pingping Gu als Obmann-Stellvertreterin und Kassierin, die Psychotherapeutin Sonja Karall, die langjährige IFGK-Direktorin Mag. Natascha Bousa sowie Martin Heimhilcher, Unternehmer und Spartenobmann in der Wirtschaftskammer Wien.

„Gewaltprävention beginnt lange, bevor ein Fall vor Gericht landet – in Familien, in Kindergärten und in Schulen. Ich freue mich, die wichtige Arbeit des Instituts zu unterstützen“, so Neumayr.

Kostenfreie Workshops für Lehrkräfte ab dem Sommersemester

Pingping Gu unterstützt zudem die Weiterentwicklung der IFGK-Angebote in enger Abstimmung mit der Bildung gegen Gewalt GmbH. Konkret entstehen derzeit Workshops für Lehrkräfte zu Gewalt- und Radikalisierungsprävention, die Schulen ab dem Sommersemester kostenfrei zur Verfügung stehen. Parallel dazu entwickelt die Bildung gegen Gewalt GmbH Trainings und Schulungen, produziert Präventionsvideos für Schülerinnen und Schüler, arbeitet am Konzept einer interaktiven „Mut-Kiste“ und erstellt Lehrmaterialien zur Gewaltprävention für Lehrkräfte.

Über Bildung gegen Gewalt

Die Bildung gegen Gewalt GmbH mit Sitz in Wien wurde von Pingping Gu initiiert, die das Unternehmen auch als Geschäftsführerin leitet. Anlass für die Gründung waren die wachsenden Herausforderungen durch Gewalt, Mobbing, Radikalisierung und digitale Gewalt an Schulen. Bestehende Initiativen sind oft lokal oder kurzfristig angelegt, Schulen und Behörden handeln vielfach isoliert. Ziel ist es, Schulen beim Aufbau eines sicheren, respektvollen und inklusiven Lernumfelds zu unterstützen: durch wirksame Präventionsmaßnahmen, die Stärkung sozialer Kompetenzen und die Sensibilisierung junger Menschen für demokratische Werte.

Service

Fachkonferenz „Bildungsallianz gegen Gewalt“

Freitag, 27. November 2026, 9:00–16:00 Uhr, anschließend Networking

DomQuartier Salzburg, Residenzplatz 1, 5020 Salzburg

Anmeldung: [email protected]

Informationen: www.gewalt-praevention.at