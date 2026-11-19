Wien (OTS) -

Weltweit leiden Millionen Kinder unter Krieg, Hunger, Gewalt und Ausbeutung. Anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte appelliert die Don Bosco Mission Austria an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die Rechte von Kindern konsequenter zu schützen.

„Bis alle Kinder umfassend geschützt sind und ihre Lebenssituation ausreichend mitbestimmen können, sind wir als Gesellschaft gefordert, die Kinderrechte weiter bekannt zu machen und für sie einzutreten“ , sagt Br. Günter Mayer SDB, Geschäftsführer der Don Bosco Mission Austria.

Kinderrechte werden weltweit täglich verletzt

Mayer war 18 Jahre als Salesianer in Westafrika tätig, unter anderem in Nigeria, Ghana, Liberia und Sierra Leone. Aus eigener Erfahrung kennt er die schwierigen Lebensbedingungen vieler Kinder und Jugendlicher. Noch immer werden Kinder als Soldaten missbraucht, wirtschaftlich oder sexuell ausgebeutet oder durch Krieg und Armut ihrer Zukunftschancen beraubt.

Bildung und Schutz schaffen Zukunft

Die UN-Kinderrechtskonvention von 1989 garantiert allen Kindern das Recht auf Schutz, Bildung, Entwicklung und Mitbestimmung. Doch für viele Kinder sind diese Rechte bis heute keine Selbstverständlichkeit.

„Auch Kinder in den ärmsten Ländern der Welt haben ein Recht auf eine sichere Zukunft. Wir Salesianer setzen uns mit Straßenkinderprojekten, Schulen und Berufsausbildungszentren dafür ein, dass junge Menschen Schutz finden, ihre Rechte kennen und neue Perspektiven erhalten“ , so Br. Günter Mayer.

Die Don Bosco Mission Austria fordert politische und wirtschaftliche Entscheidungsträger auf, ihrer Verantwortung nachzukommen und Kinderrechte weltweit konsequent umzusetzen. „Allen Kindern muss mit Achtung und Respekt begegnet werden“ , unterstreicht Mayer.

Don Bosco Mission Austria ist die Hilfsorganisation der Salesianer Don Boscos in Österreich. Sie unterstützt weltweit benachteiligte Kinder und Jugendliche durch Bildungs- und Sozialprojekte und leistet humanitäre Nothilfe in Krisengebieten.