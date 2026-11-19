Wien (OTS) -

SPÖ-Gemeinderätin und stellvertretende Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Wiener Stadtwerke, Conny Sucher, bekräftigt Wiens klares Bekenntnis zu einem leistungsfähigen, leistbaren und sozial gerechten öffentlichen Verkehr. Trotz schwieriger budgetärer Rahmenbedingungen setzt die Stadt den Ausbau klimafreundlicher Mobilität konsequent fort.

Soziale Gerechtigkeit und verantwortungsvolle Budgetpolitik

„Mobilität bedeutet weit mehr, als von A nach B zu kommen. Es geht darum, den Alltag bewältigen zu können, und damit immer auch um soziale Teilhabe“, betont Sucher. Die Wiener Jahreskarte wurde 2012 auf 365 Euro gesenkt und blieb 13 Jahre lang unverändert. „Natürlich freuen uns die Tarifanpassungen nicht. Aber die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich verändert. Verantwortungsvolle Budgetpolitik funktioniert leider nicht nach dem Motto: Koste es, was es wolle!“, so die Abgeordnete. Kritik übt sie an der früheren Bundesregierung unter Beteiligung der Grünen, deren teilweise nicht gegenfinanzierte Maßnahmen heute auch Wien belasten würden. Mit Mobilpass und Jahreskarte Spezial setze Wien hingegen weiterhin auf gezielte soziale Unterstützung.

Wien treibt die Mobilitätswende konsequent voran

Den Vorwurf, Wien unternehme zu wenig für klimafreundliche Mobilität, weist Sucher zurück: „Sich hierherzustellen und zu behaupten, alles sei zu wenig, zu langsam oder zu spät, wird den massiven Anstrengungen dieser Stadt nicht gerecht.“ Seit 2021 habe die rot-pinke Koalition mehr als 250 Projekte der Wiener Radwegoffensive umgesetzt. Auch der Ausbau von U2 und U5 werde konsequent vorangetrieben. „Mit der flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung haben wir zudem eine Maßnahme umgesetzt, an der die Grünen gescheitert sind. Die gewonnenen Flächen nutzen wir für Begrünung und Radwege“, betont Sucher.

Sucher kritisiert FPÖ-Blockade bei Straßenbahn nach Schwechat

Scharfe Kritik richtet Sucher an die FPÖ in Niederösterreich, die die geplante Straßenbahnverbindung zwischen Simmering und Schwechat abgesagt habe. „Das wäre eine Jahrhundertchance gewesen, um Pendler*innen eine klimafreundliche Verbindung nach Wien zu ermöglichen. Stattdessen betreibt die FPÖ Verhinderungspolitik.“ Sie führt aus: „Wien wird sich an dieser Verhinderungspolitik nicht beteiligen. Wir arbeiten konsequent weiter daran, klimafreundliche Mobilität voranzutreiben und gleichzeitig für sozial gerechte Mobilität in unserer Stadt zu sorgen“, so Sucher abschließend.